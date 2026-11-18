Esta Navidad, los peinados frescos y modernos que prometen destacar son el moño bajo desenfadado, la coleta pulida, las ondas suaves con efecto natural y el semirrecogido con accesorios. Estas 4 propuestas funcionan tanto para una cena familiar como para una celebración más formal.

Las tendencias de peluquería apuestan por peinados menos rígidos y estilos que respetan la textura natural del cabello. La idea es conseguir un look cuidado en Navidad, pero sin que parezca demasiado elaborado.

¿Cuáles son los 4 peinados frescos y modernos para lucir esta Navidad?

Moño bajo desenfadado: es una alternativa elegante y cómoda para quienes prefieren llevar el cabello recogido. Se puede realizar en la nuca, con algunos mechones sueltos alrededor del rostro y un acabado ligeramente relajado. Unos pendientes llamativos ayudan a completar el look.

es una alternativa elegante y cómoda para quienes prefieren llevar el cabello recogido. Se puede realizar en la nuca, con algunos mechones sueltos alrededor del rostro y un acabado ligeramente relajado. Unos pendientes llamativos ayudan a completar el look. Coleta alta o baja pulida: este clásico vuelve con una apariencia moderna gracias a su acabado brillante y prolijo. La versión alta aporta un aire más juvenil y dinámico, mientras que la coleta baja con raya al medio resulta sofisticada y minimalista. Un mechón de cabello alrededor del elástico permite ocultarlo y conseguir un resultado más elegante.

este clásico vuelve con una apariencia moderna gracias a su acabado brillante y prolijo. La versión alta aporta un aire más juvenil y dinámico, mientras que la coleta baja con raya al medio resulta sofisticada y minimalista. Un mechón de cabello alrededor del elástico permite ocultarlo y conseguir un resultado más elegante. Ondas suaves y naturales: para quienes prefieren llevar el pelo suelto, las ondas amplias aportan movimiento y volumen sin necesidad de un acabado demasiado estructurado. Pueden combinarse con una raya lateral o al medio, según las facciones y el estilo personal.

para quienes prefieren llevar el pelo suelto, las ondas amplias aportan movimiento y volumen sin necesidad de un acabado demasiado estructurado. Pueden combinarse con una raya lateral o al medio, según las facciones y el estilo personal. Semirrecogido con accesorios: consiste en sujetar los mechones delanteros o superiores y dejar el resto de la melena suelta. Se puede complementar con un lazo de terciopelo, una hebilla metálica o un broche delicado para darle un toque festivo.

¿Qué recomiendan los estilistas para conseguir un peinado elegante y duradero?

El peluquero británico Luke Hersheson, reconocido por su trabajo en estilismo y tendencias capilares, suele apostar por acabados naturales, movimiento y cortes que respetan la textura del cabello. Esta mirada también puede trasladarse a los peinados de fiesta: en lugar de buscar una estructura rígida, conviene trabajar con la caída natural de la melena.

Para conseguir que el peinado dure durante toda la celebración, es recomendable preparar el cabello con productos adecuados para su textura, utilizar protector térmico antes de aplicar herramientas de calor y finalizar con una fijación ligera. Si se busca volumen, un poco de producto texturizante puede ayudar a mantener el movimiento sin endurecer los mechones.

En cualquier caso, la mejor elección será aquella que combine con el atuendo, resulte cómoda y permita disfrutar de las celebraciones sin tener que retocar constantemente el cabello. Pero estos peinados pueden ser una guía para hacer la elección.