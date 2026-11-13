¿Cuál es el aroma en tendencia que sustituirá a la canela en esta Navidad?

Muchos indican que parte esencial de la Navidad es la forma en la que huele esta temporada del año. Los adornos son esenciales, las fiestas son esenciales… pero faltaría esa última pizca de particularidad alrededor de las celebraciones decembrinas. Por eso, los expertos indican que la tendencia llega con un cambio respecto a lo clásico. Toma nota y elige la opción que más te agrade y convenza para tu hogar. ¿Bálsamo y pino o canela con vainilla?

¿Por qué el bálsamo y el pino sustituirían a la canela y a la vainilla esta Navidad?

De entrada, lo que se busca es salir un poco de los aromas clásicos. Si tienes la intención de variar en diferentes aspectos de las celebraciones navideñas, algunos indican que estos olores están inspirados en la naturaleza. Es decir, se busca la recreación de los elementos naturales, como lo sería un bosque lleno de árboles.

La frescura y temporada de frío arroja olores muy especiales, mismos que llegarían gracias a las velas de pino y bálsamo. Se indica que el pino destaca por sus notas frescas… naturales y un poco resionosas. Mientras que el segundo elemento ya indicado se percibe más amaderado y cálido. En ese sentido, se logra una gran combinación.

Entonces, la Navidad 2026 tiene la intención de ofrecerte esta propuesta de aromas, donde se destaca una mezcla no tan dulce, pero donde sí destaca el carácter reconfortante que muchas personas buscan en la interna del hogar. Dichas sensaciones son realmente especiales en temporadas de frío, donde se anhela un espacio acogedor.

¿Cuáles son los elementos que podrían convencerte del pino y el bálsamo en esta Navidad?

Si tú deseas continuar con los clásicos canela o vainilla, no hay ningún problema. Pero he aquí lo que te aportaría la tendencia de este 2026.