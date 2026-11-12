Tendencia “Navidad de Panadería”: Cómo decorar tu cocina con tonos galleta, canela y arcilla casera

Este año, la decoración decembrina abandona los colores estridentes para abrazar la nostalgia cálida y hogareña. La corriente estética que lidera las búsquedas en redes sociales se conoce como Navidad de Panadería o Gingerbread Core, una propuesta que transforma el espacio culinario en un refugio sensorial inspirado en las cocinas tradicionales europeas.

Esta tendencia apuesta por una paleta cromática deliciosa basada en tonos galleta de jengibre, caramelo, canela, blanco glaseado y madera natural. Lo mejor de todo es que no necesitas comprar adornos costosos: el alma de este estilo reside en fabricar tus propias piezas artesanales utilizando ingredientes sencillos de tu despensa.

Los 3 pilares para lograr una cocina estilo Navidad de Panadería

Para integrar esta estética de forma elegante y evitar que las encimeras luzcan saturadas, enfoca tu decoración en estos tres elementos clave:

Adornos de galleta hechos con arcilla casera de canela

En lugar de usar adornos plásticos comerciales, puedes moldear figuras eternas que imitan a la perfección las galletas de jengibre recién horneadas y que, además, perfuman toda la cocina.

Cómo decorar tu cocina con tonos galleta, canela y arcilla casera Cómo decorar tu cocina con tonos galleta, canela y arcilla casera

Extiende la masa con un rodillo sobre papel encerado y usa cortadores de galletas en forma de casitas, estrellas, muñecos de jengibre o corazones. Haz un pequeño orificio arriba con un popote antes de que sequen y déjalos endurecer al aire durante 48 horas.

Exhibición estética de ingredientes de temporada

La tendencia Gingerbread Core convierte los insumos básicos de repostería en piezas centrales de decoración sobre la barra o la isla de la cocina.

Aplícalo reuniendo varios frascos de vidrio herméticos de distintos tamaños y llénalos con elementos en tonos cálidos.

Cómo decorar tu cocina con tonos galleta, canela y arcilla casera Cómo decorar tu cocina con tonos galleta, canela y arcilla casera

Textiles cálidos y detalles de cerámica artesanal

Para suavizar las superficies frías de la cocina, introduce textiles con caída orgánica y piezas de barro o porcelana.

Sustituye tus paños de cocina habituales por toallas de lino lavado o algodón gofrado en tonos terracota suave, beige arena o cuadros pequeños en café y crema. Complementa con tazas de cerámica mate en tono hueso y una pequeña guirnalda de naranjas deshidratadas colgada sobre la venta del fregadero.