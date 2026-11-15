Lo de hoy es comunicarse y divertirse con los stickers de WhatsApp y, si eres fanático de Kpop Demon Hunters y sobre todo de los chicos de los Saja Boys, tenemos una gran idea para ti: crear tus propios stickers. Para empezar, tenemos 4 plantillas que te pueden servir para crear varios stickers de WhatsApp de los Saja Boys que serán la sensación entre tus amigos:

Plantilla 1

Plantillla 2

Plantilla 3

Plantilla 4

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La idea es que elijas tus favoritos y hagas tus propios stickers para WhatsApp con fondo transparente para que puedas compartirlos con tu familia y amigos.

¿Cómo crear tus propios stickers de WhatsApp?

Una vez elijas tus plantillas favoritas, descárgalas en tu celular. Como en cada plantilla vienen varios stickers, elige tus favoritos y recórtalos en tu galería. Cuando los tengas como imágenes por separado, ve a tu WhatsApp. En la sección donde envías stickers, da clic en crear sticker, selecciona la imagen que recortaste y elige el tipo de recorte que deseas; nosotros te sugerimos quitar el fondo. ¡Y listo! Comienza a compartir tus adorables y divertidos stickers de los Saja Boys en tus conversaciones de WhatsApp.

¿Qué tamaño deben tener los stickers para WhatsApp?

Lo importante y lo más recomendable es que trabajes los stickers con imágenes cuadradas (de preferencia 512 x 512 píxeles) y por separado, como te recomendamos, para que tengas mejores resultados. Un gran consejo es que siempre tengan buena definición. Como sabes, les puedes añadir el texto que tú quieres, pero evita que sean textos demasiado pequeños, pues podrían perder legibilidad a la hora de compartirlos.

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