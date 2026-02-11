Dile adiós a la clásica puerta de ingreso a casa, esta es la tendencia que se impone
Las clásicas puertas parecen estar despidiéndose. La Inteligencia Artificial señala la tendencia que viene a desplazarlas.
La decoración de los hogares se encuentra caminando de la mano de la Inteligencia Artificial (IA) ya que cada vez más personas eligen estas herramientas tecnológicas para conocer las nuevas tendencias. Aplicaciones como ChatGPT y Gemini son ampliamente utilizadas para analizar el abanico de posibilidades que existe a la hora de mejorar la estética de una casa.
¿Piden investigar a Bad Bunny por supuesto ‘ataque’ a Estados Unidos durante el Super Bowl 2026? Esto es lo que se sabe
En este punto, la IA ahora pone el foco en las puertas de ingreso a los hogares señalando que las más clásicas podrían decirnos adiós en breve. Las nuevas tendencias están ganando la aceptación de muchos y por eso las casas han comenzado a modificarse.
¿Adiós a la clásica puerta de ingreso a casa?
Las puertas de ingreso a los hogares más clásicas son de madera y “no es solo una elección por ‘costumbre’; hay razones físicas, históricas y hasta psicológicas por las que sigue siendo el estándar de oro en las entradas de los hogares”, indica Gemini.
@rutestradaa Y es el segundo color que le ponemos 🙊 #frontdoor #puerta #homedecor ♬ Walking Around - Eldar Kedem
La IA desarrollada por Google explica que “las puertas de madera son el estándar clásico porque combinan aislamiento natural, con una durabilidad excepcional y calidez estética”. Sin embargo, a pesar de que “la madera simboliza solidez, seguridad y hospitalidad en el hogar”, parece tener los días contados, al menos en el ingreso a casa.
¿Qué tendencias se imponen?
“Parece que estamos ante el fin de la era de la puerta de madera estándar con marco tradicional. Si estás buscando renovar la entrada de tu hogar, la tendencia que está dominando la arquitectura moderna se resume en una palabra: grandeza”, remarca Gemini.
Al respecto, esta Inteligencia Artificial ofrece las innovaciones que están dejando atrás a la clásica puerta:
- Puertas pivotantes (El nuevo estándar): A diferencia de las puertas comunes que usan bisagras laterales, estas giran sobre un eje vertical. Permiten aberturas mucho más anchas y pesadas, creando una sensación de lujo y fluidez. No necesitan un marco robusto que interrumpa la estética de la fachada.
- Integración de vidrio y hierro: La tendencia es "abrir" la casa incluso antes de entrar. Se imponen los marcos de acero negro (estilo industrial) con grandes paños de vidrio esmerilado o templado. Inundan el recibidor de luz sin sacrificar la privacidad.
- Cerraduras inteligentes e invisibles: Adiós a las llaves físicas. Lo que se impone ahora es la Biometría, que hace referencia a lectores de huella dactilar integrados en el propio tirador o en el muro, y el minimalismo en relación a tiradores que recorren la puerta de arriba a abajo (estilo "pull bar") en lugar de la clásica manija.
- Materiales experimentales: Ya no solo vemos madera. La tendencia apunta a acero corten y piedra sinterizada.