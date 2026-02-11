Dile adiós a la clásica puerta de ingreso a casa, esta es la tendencia que se impone

La decoración de los hogares se encuentra caminando de la mano de la Inteligencia Artificial (IA) ya que cada vez más personas eligen estas herramientas tecnológicas para conocer las nuevas tendencias. Aplicaciones como ChatGPT y Gemini son ampliamente utilizadas para analizar el abanico de posibilidades que existe a la hora de mejorar la estética de una casa.

En este punto, la IA ahora pone el foco en las puertas de ingreso a los hogares señalando que las más clásicas podrían decirnos adiós en breve. Las nuevas tendencias están ganando la aceptación de muchos y por eso las casas han comenzado a modificarse.

¿Adiós a la clásica puerta de ingreso a casa?

Las puertas de ingreso a los hogares más clásicas son de madera y “no es solo una elección por ‘costumbre’; hay razones físicas, históricas y hasta psicológicas por las que sigue siendo el estándar de oro en las entradas de los hogares”, indica Gemini.

La IA desarrollada por Google explica que “las puertas de madera son el estándar clásico porque combinan aislamiento natural, con una durabilidad excepcional y calidez estética”. Sin embargo, a pesar de que “la madera simboliza solidez, seguridad y hospitalidad en el hogar”, parece tener los días contados, al menos en el ingreso a casa.

¿Qué tendencias se imponen?

“Parece que estamos ante el fin de la era de la puerta de madera estándar con marco tradicional. Si estás buscando renovar la entrada de tu hogar, la tendencia que está dominando la arquitectura moderna se resume en una palabra: grandeza”, remarca Gemini.

Al respecto, esta Inteligencia Artificial ofrece las innovaciones que están dejando atrás a la clásica puerta:

