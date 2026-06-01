Dile adiós a los ratones de tu casa con solo 1 ingrediente de cocina

La presencia de ratones en el hogar puede convertirse en un problema tanto por razones de higiene como por los daños que estos animales pueden causar en muebles, cables y alimentos. Aunque existen métodos profesionales para controlar infestaciones, muchas personas buscan soluciones caseras que ayuden a prevenir su aparición.

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Entre las alternativas más populares se encuentra el laurel: una planta aromática ampliamente utilizada en la cocina. Su fuerte olor, imperceptible como molestia para la mayoría de las personas, puede resultar muy intenso para los roedores debido a su desarrollado sentido del olfato. A continuación, todo lo que debes saber de este remedio casero.

¿Por qué el laurel ayuda a alejar a los ratones?

Los ratones dependen en gran medida de su capacidad olfativa para orientarse, encontrar alimento y detectar peligros. Por esta razón, ciertos aromas intensos pueden resultarles incómodos.



Aroma intenso: según especialistas de control de plagas de la Universidad de California Integrated Pest Management Program (UC IPM), los olores fuertes pueden interferir en la actividad normal de los roedores y hacer menos atractivas determinadas áreas.

según especialistas de control de plagas de la Universidad de California Integrated Pest Management Program (UC IPM), los olores fuertes pueden interferir en la actividad normal de los roedores y hacer menos atractivas determinadas áreas. Método preventivo natural: las hojas de laurel suelen emplearse como complemento de otras medidas de prevención para desalentar la exploración de ciertos espacios.

las hojas de laurel suelen emplearse como complemento de otras medidas de prevención para desalentar la exploración de ciertos espacios. Alternativa libre de químicos: evita productos agresivos. Muchas personas optan por esta solución en cocinas y despensas donde se almacenan alimentos.

evita productos agresivos. Muchas personas optan por esta solución en cocinas y despensas donde se almacenan alimentos. Fácil aplicación: el laurel se consigue fácilmente y puede colocarse en diferentes zonas del hogar.

¿Cómo usar correctamente el laurel para ahuyentar ratones?

Para obtener mejores resultados, los expertos recomiendan combinar el uso de laurel con buenas prácticas de limpieza y sellado de accesos.



Colocar hojas secas en puntos estratégicos: crear una barrera aromática. Se pueden distribuir detrás de muebles, cerca de despensas, bajo fregaderos o junto a posibles puntos de entrada.

crear una barrera aromática. Se pueden distribuir detrás de muebles, cerca de despensas, bajo fregaderos o junto a posibles puntos de entrada. Renovar las hojas periódicamente: mantener la intensidad del aroma. Cuando las hojas pierden fragancia, su efecto disminuye.

mantener la intensidad del aroma. Cuando las hojas pierden fragancia, su efecto disminuye. Identificar y sellar grietas: impedir el ingreso de roedores. El laurel funciona mejor como medida preventiva y no como solución única frente a una infestación.

impedir el ingreso de roedores. El laurel funciona mejor como medida preventiva y no como solución única frente a una infestación. Mantener los alimentos bien almacenados: eliminar fuentes de atracción. Guardar la comida en recipientes herméticos ayuda a reducir el interés de los ratones por permanecer en la vivienda.

La National Pesticide Information Center (NPIC) de Estados Unidos señala que los repelentes naturales pueden servir como herramientas complementarias dentro de una estrategia integral de control de plagas. Pero no sustituyen las medidas de exclusión y saneamiento.

Por su parte, expertos en manejo integrado de plagas destacan que los aromas intensos, como los provenientes de plantas aromáticas, pueden contribuir a disuadir temporalmente a los roedores de determinadas áreas. Por ello, el laurel se presenta como una alternativa natural para reforzar la protección del hogar y reducir las probabilidades de encontrarse con ratones en espacios sensibles como la cocina o la despensa.