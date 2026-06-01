Manualidades de Paw Patrol: 4 ideas para hacer carros de cartón para niños
Los juguetes comerciales de Paw Patrol no son la única opción para entretener a los pequeños, también pueden hacerse lindas manualidades con cajas recicladas.
Aunque no lo parezcan, las cajas de cartón pueden ser grandes aliadas de la diversión para niños, especialmente cuando se utilizan de forma ingeniosa. Y una de las mejores ideas para hacer manualidades con material reciclado, es para recrear los coches de Paw Patrol y que así pasen horas jugando mientras estimulan su imaginación.
Cochecitos de Paw Patrol: 4 opciones para hacer manualidades de cartón reciclado
- Patrulla móvil de Chase. Sin lugar a dudas, Chase es uno de los personajes más queridos de la "Patrulla Canina". Es por esto que los pequeños suelen verlo como su ejemplo a seguir y quieren disfrazarse de él de pies a cabeza, lo que incluye su emblemática patrulla.
Solo se necesita una caja de huevo vacía, pintura azul rey, negra y blanca. Hay que pintar toda la superficia e ir agregando detalles como la placa, las luces hecha con foamy y hasta puede ir personalizado con el nombre.
Avión de rescate de Skye. Si bien es cierto que Paw Patrol es una caricatura para niños y niñas, lo cierto es que las pequeñas usualmente se sienten más identificadas con Skye y sueñan pilotar su avión de rescate. Y para que esto no sea solo una fantasía, se puede hacer este cochecito con una caja de cartón grande y unos trozos de cartulina.
Lo primero es pintar perfectamente toda la superficie de color rosa fuscia. Y para las alas de estas manualidades de Paw Patrol, usar el cartoncillo de un rosa ligeramente más fuerte y decorar con diamantina.
- Camión de construcción de Rubble. Para los que están más interesados en todas las tareas de construcción que hace Rubble, el bulldog de Paw Patrol, se puede armar su maquinaria especial usando solamente materiales reciclados.
Aquí se requiere una caja vacía mediana y pedazos de cartón planos. Con la caja se hace toda la estructura del camión, se pinta de amarillo y con los retazos se arma la garra excavadora. Perfecciona con foamy o pintura negra.
- Camión de bomberos de Marshall. Otro de los personajes más valiente de la "Patrulla Canina" es Marshall, el dálmata y jefe de bomberos. Y la buena noticia es que es perfectamente posible hacer su camión con todo y sirena.
Para estas manualidades de Paw Patrol que entretienen a los niños, se requiere de una caja de cartón alargada, papel para forrar de color rojo y hojas de foamy blancas. Primero hay que cubrir muy bien todo el cartón para que se vea idéntico al de la pantalla y luego ir agregando detalles como la escalera con recortes de foamy. La sirena también va en este material para que se vea como de 3D.