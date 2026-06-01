Aprender letras y números con “Bluey"; 7 plantillas educativas gratis para descargar

Para los más pequeños, los nuevos conocimientos pueden parecer mucho más atractivos si llegan acompañados de sus personajes favoritos. A continuación te compartimos algunas ideas que puedes retomar para que tu hijo o sobrino aprenda letras y números con "Bluey".

Las siguientes plantillas pueden descargarse de manera gratuita y utilizarse en manualidades o en diferentes formatos que ayuden a los niños a conocer el alfabeto o los números. "Bluey" es uno de los personajes infantiles más famosos y entrañables en la actualidad, por lo que puede tratarse de un gran aliado en temas educativos.

7 plantillas gratis para aprender letras y números con "Bluey"

1. Letras para trazar

En Pinterest se encuentra disponible esta plantilla para aprender a trazar cada letra del alfabeto con ayuda de "Bluey" y su familia; las letras son grandes e incluso se pueden trazar en varios pasos marcados con líneas punteadas y flechas.

2. Plantilla completa de letras y números con "Bluey"

La segunda propuesta es una plantilla que, con un mismo formato, incluye el abecedario completo y los números. Cada dibujo está coloreado en un patrón que inmediatamente remite al querido programa, para que tu hijo aprenda letras y números con "Bluey".

3. Abecedario completo

Este es otro formato del alfabeto completo, ahora ilustrado en un solo tono pero con la presencia de diversos personajes pertenecientes a la serie infantil.

4. Diferentes texturas

Aquí, cada letra del alfabeto se relaciona con un patrón que forma parte de la temática del programa. Por ejemplo, algunas letras tienen los colores de "Bluey" y "Bingo", mientras otras tienen características de "Chilli" y "Bandit".

5. Números de colores

Si prefieres un diseño que resulte llamativo por su variedad de colores, aquí tienes una excelente opción. Son los números del cero al 10 con algunos personajes del programa.

6. Números individuales

Si quieres recortar cada número en formato de mayor tamaño, esta es una plantilla que puede servirte mucho. Cada dígito tiene orejitas, cola o simplemente los colores de "Bluey".

7. Para colorear

Finalizamos la lista con una opción para los niños que ya están memorizando los trazos de los números y pueden poner este conocimiento en práctica mediante una dinámica de colorear por número.