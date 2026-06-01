Cómo hacer uñas coreanas en casa

Las uñas coreanas son un estilo que se destaca por ser elegante con un estilo minimalista, además de combinar algunas decoraciones tridimensionales para hacerlas más femeninas. Aunque puedes hacértelas en salón de uñas, es posible crearlas desde tu casa en pocos pasos.

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Para que te las puedas hacer, te detallaremos el paso a paso para tener un aspecto único en tu siguiente manicura. Saca papel y pluma para anotar todo lo necesario.

¿Cómo preparar tus uñas para los diseños coreanos?

Antes de hablar a detalle sobre cómo hacer los diseños de uñas coreanas, te explicaremos cómo debes preparar tu manicura para que tengas un mejor resultado y una buena adherencia de los productos desde casa. Realiza la preparación:

Limpieza: Retira el esmalte anterior que tengas con ayuda de acetona. Forma: Lima las uñas en forma ovalada o almendrada. Cutícula: Empuja suavemente la cutícula hacia atrás y retira los excesos. Porosidad: Con una lima buffer, pasa suavemente por la superficie de tus uñas para eliminar el brillo. Deshidratación: Limpia las uñas con una gasa y alcohol. Base coat: Añadimos una capa del producto y secamos en una lámpara UV/LED por 60 segundos. Tono base: Coloca un color nude, translúcido o rosa pálido y curamos en la lámpara por 60 segundos.

¿Qué diseños de uñas coreanas son tendencia?

Una vez que tenemos todo lo anterior, podemos hablar sobre los diseños de uñas coreanas que puedes hacer en casa. Recuerda que la clave está en usar capas delgadas de esmalte y en ser pacientes. Realiza los siguientes pasos: