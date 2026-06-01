Cómo hacer uñas coreanas en casa
Las uñas coreanas ahora puedes hacértelas desde casa; para que lo puedas lograr, te daremos todos los pasos que debes hacer para tener un diseño juvenil
Las uñas coreanas son un estilo que se destaca por ser elegante con un estilo minimalista, además de combinar algunas decoraciones tridimensionales para hacerlas más femeninas. Aunque puedes hacértelas en salón de uñas, es posible crearlas desde tu casa en pocos pasos.
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Para que te las puedas hacer, te detallaremos el paso a paso para tener un aspecto único en tu siguiente manicura. Saca papel y pluma para anotar todo lo necesario.
¿Cómo preparar tus uñas para los diseños coreanos?
Antes de hablar a detalle sobre cómo hacer los diseños de uñas coreanas, te explicaremos cómo debes preparar tu manicura para que tengas un mejor resultado y una buena adherencia de los productos desde casa. Realiza la preparación:
- Limpieza: Retira el esmalte anterior que tengas con ayuda de acetona.
- Forma: Lima las uñas en forma ovalada o almendrada.
- Cutícula: Empuja suavemente la cutícula hacia atrás y retira los excesos.
- Porosidad: Con una lima buffer, pasa suavemente por la superficie de tus uñas para eliminar el brillo.
- Deshidratación: Limpia las uñas con una gasa y alcohol.
- Base coat: Añadimos una capa del producto y secamos en una lámpara UV/LED por 60 segundos.
- Tono base: Coloca un color nude, translúcido o rosa pálido y curamos en la lámpara por 60 segundos.
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¿Qué diseños de uñas coreanas son tendencia?
Una vez que tenemos todo lo anterior, podemos hablar sobre los diseños de uñas coreanas que puedes hacer en casa. Recuerda que la clave está en usar capas delgadas de esmalte y en ser pacientes. Realiza los siguientes pasos:
- Aplicación de efectos: Puedes agregar el efecto aurora frotando el pigmento sobre la uña curada. Otra opción es el estilo blush, que se aplica con una sobre rosa simulando el rubor, o el cat eye con ayuda de un esmalte magnético y un imán.
- Decoración en 3D o encapsulado: Aplicamos un gel de construcción espeso para crear líneas abstractas o gotas. Otra gran opción es pegar perlas pequeñas o cristales con el gel, para después curar bajo la lámpara por 90 segundos.
- Top Coat: Al tener el diseño aplicado, sellamos con el top coat y curamos por 90 segundos en la lámpara. No olvides hidratar la uña con aceite de cutículas.
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