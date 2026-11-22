Las mezclas inesperadas entre personajes infantiles clásicos resulta en una unión de ternura inconfundible de Peppa Pig con la estética vibrante de escenario, los colores neón y la actitud heroica de las guerreras del K-Pop.
Crear estampas brillantes de Peppa Pig como Guerrera K-Pop en casa es sumamente sencillo utilizando editores gratuitos y hojas de papel fotográfico autoadhesivo de alto brillo o vinilo holográfico. Estas calcomanías son perfectas para personalizar libretas escolares, loncheras, fundas de tabletas o detalles para fiestas temáticas.
5 estampas brillantes de Peppa Pig como Guerrera KPop
- Peppa Pig en pose de escenario estilo Rumi con micrófono brillante
Una estampa con contorno troquelado donde Peppa luce un peinado largo trenzado en tonos violeta neón, chaqueta corta con hombreras brillantes, botas altas y un micrófono luminoso en la mano, rodeada de destellos estelares.
- Peppa y George como dúo cazador con armas místicas de luz
Ilustración circular con fondo oscuro y luces de concierto en magenta y azul eléctrico, mostrando a Peppa y George sosteniendo espadas y escudos de energía neón.
- Estampa estilo Photocard coleccionable: Peppa Ido Edition
Un rectángulo vertical como marco brillante efecto prisma donde Peppa aparece guiñando un ojo y haciendo el clásico corazón con los dedos, luciendo un conjunto moderno en tonos rosa pastel y negro con la leyenda Peppa World Tour.
- Peppa y sus amigas Suzy Oveja y Rebecca Liebre formando el trío HUNTR/X
Una calcomanía apaisada con efecto arcoíris donde Peppa, Suzy Oveja y Rebecca Liebre visten atuendos coordinados de escenario en violeta, rosa intenso y turquesa, rodeadas de ondas luminosas y notas musicales brillantes.
- Mini stickers complementarios de lightsticks, coronas y botas neón
Una planilla llena de mini estampas brillantes que incluyen un lightstick con forma de carita de Peppa iluminada, botas de lluvia con destellos holográficos, estrellas neón y corazones brillantes.
Para que tus estampas queden brillantes y perfectas al imprimir, usa papel autoadhesivo de acabado espejo u holográfico, configura la calidad de la impresión y lamina antes de recortarlas.