Los adornos inspirados en juguetes tradicionales, como los cascanueces, los caballitos de madera y los tambores, nunca pasan de moda porque evocan la calidez y nostalgia de las navidades clásicas.

Si buscas personalizar tu pino sin gastar de más, fabricar tambores para el árbol de Navidad con tubos de cartón es una manualidad ecológica, económica y sumamente entretenida para realizar en familia.

Los cilindros del papel higiénico o de las servilletas de cocina tienen la forma cilíndrica exacta para convertirse en mini instrumentos musicales. Con un poco de papel decorativo, cordón dorado y pintura acrílica, puedes crear piezas ligeras, resistentes y muy vistosas que destacarán entre las luces del árbol.

Materiales para crear tambores para el árbol de Navidad

Tubos de cartón reciclados, de papel higiénico o rollo de cocina cortados por la mitad.

Cartulina blanca, papel kraft o retazos de tela, fieltro o terciopelo.

Pintura acrílica en colores navideños como rojo cereza, verde bosque, blanco hueso o dorado.

Palillos de madera largos, de brocheta y pequeñas cuentas de madera para las baquetas.

Tijeras, regla, lápiz y silicón caliente o pegamento blanco.

Cómo crear tambores para el árbol de Navidad con tubos de cartón paso a paso

Define la altura de tu tambor

Puedes cortar piezas de 5 o 6 cm de altura para lograr un tamaño proporcionado a las ramas del árbol de Navidad.

Prepara las tapas

Coloca el cilindro de cartón sobre una cartulina y traza dos circulos siguiendo su contorno, para poder pegarlos alrededor de los bordes superior e inferior del tubo.

Cómo crear tambores para el árbol de Navidad con tubos de cartón paso a paso Cómo crear tambores para el árbol de Navidad con tubos de cartón paso a paso

Forra o pinta el cuerpo cilíndrico

Cubre el contorno lateral del tubo con papel rojo vibrante, tela de terciopelo o píntalo directamente con dos capas de pintura acrílica.

Añade el trenzado característico

Pega una tira delgada de cinta dorada o listón en el borde superior e inferior para ocultar las uniones de las tapas. Luego cruza el cordón dorado en forma de zigzag alrededor de todo el cilindro.

Crea tambores para el árbol de Navidad con tubos de cartón Crea tambores para el árbol de Navidad con tubos de cartón

Crea las baquetas y el colgante

Corta dos trozos de palillo de brocheta de unos 6 cm, pega una cuenta de madera en una punta punta de cada uno y fíjalos cruzados en la parte superior del tambor. Finalmente, coloca un lazo de hilo dorado en el borde para colgarlo en el árbol.