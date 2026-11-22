Los adornos inspirados en juguetes tradicionales, como los cascanueces, los caballitos de madera y los tambores, nunca pasan de moda porque evocan la calidez y nostalgia de las navidades clásicas.
Si buscas personalizar tu pino sin gastar de más, fabricar tambores para el árbol de Navidad con tubos de cartón es una manualidad ecológica, económica y sumamente entretenida para realizar en familia.
Los cilindros del papel higiénico o de las servilletas de cocina tienen la forma cilíndrica exacta para convertirse en mini instrumentos musicales. Con un poco de papel decorativo, cordón dorado y pintura acrílica, puedes crear piezas ligeras, resistentes y muy vistosas que destacarán entre las luces del árbol.
Materiales para crear tambores para el árbol de Navidad
- Tubos de cartón reciclados, de papel higiénico o rollo de cocina cortados por la mitad.
- Cartulina blanca, papel kraft o retazos de tela, fieltro o terciopelo.
- Pintura acrílica en colores navideños como rojo cereza, verde bosque, blanco hueso o dorado.
- Palillos de madera largos, de brocheta y pequeñas cuentas de madera para las baquetas.
- Tijeras, regla, lápiz y silicón caliente o pegamento blanco.
Cómo crear tambores para el árbol de Navidad con tubos de cartón paso a paso
- Define la altura de tu tambor
Puedes cortar piezas de 5 o 6 cm de altura para lograr un tamaño proporcionado a las ramas del árbol de Navidad.
- Prepara las tapas
Coloca el cilindro de cartón sobre una cartulina y traza dos circulos siguiendo su contorno, para poder pegarlos alrededor de los bordes superior e inferior del tubo.
- Forra o pinta el cuerpo cilíndrico
Cubre el contorno lateral del tubo con papel rojo vibrante, tela de terciopelo o píntalo directamente con dos capas de pintura acrílica.
- Añade el trenzado característico
Pega una tira delgada de cinta dorada o listón en el borde superior e inferior para ocultar las uniones de las tapas. Luego cruza el cordón dorado en forma de zigzag alrededor de todo el cilindro.
- Crea las baquetas y el colgante
Corta dos trozos de palillo de brocheta de unos 6 cm, pega una cuenta de madera en una punta punta de cada uno y fíjalos cruzados en la parte superior del tambor. Finalmente, coloca un lazo de hilo dorado en el borde para colgarlo en el árbol.