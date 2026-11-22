Si tus hijos se declaran los más fans de las HUNTR/X y no dejan de cantar las canciones de la película de K-Pop Demon Hunters, tenemos una actividad que seguro les va a fascinar: colorear a sus personajes favoritos. Así es, aquí tenemos para ti 4 plantillas de dibujos para imprimir y colorear de los personajes de K-pop Demon Hunters para que tus hijos se diviertan y pasen una bonita y tranquila tarde en casa:

Plantilla de dibujos para colorear 1

Plantilla de dibujos para colorear 2

Plantilla de dibujos para colorear 3

Plantilla de dibujos para colorear 4

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Estas 4 propuestas de Rumi, Mira y Zoey son plantillas en blanco y negro perfectas para que las puedas imprimir y sorprender a tus pequeños. Lo que tienes que hacer es descargar la imagen y ajustarla para imprimirla en una hoja completa y listo, dale sus materiales favoritos y que empiece la diversión.

¿Qué papel usar para imprimir dibujos para colorear?

Si vas a imprimir varios dibujos de K-pop Demon Hunters para colorear y quieres que estén en un material resistente para cualquier tipo de material, una gran opción es usar cartulinas bristol o de opalina de alto gramaje. De esta forma no se romperá o se hará feo con materiales como plumones, marcadores y crayolas.

¿Por qué es bueno que los niños coloreen?

Lo mejor de todo es que colorear a Rumi, Mira y Zoey es una estupenda actividad que, además de divertir y entretener, les traerá beneficios para su desarrollo. Este tipo de actividades mejora la motricidad fina, estimula la creatividad, fortalece su autoestima y hasta ayuda a que los niños aprendan a expresar emociones y relajarse. Así que no eches en saco roto y exprime estas plantillas para que tus hijos se diviertan y mejoren cada día.

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