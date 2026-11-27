Estamos a pocas semanas de una de las fechas más esperadas del año por muchas personas como es la llegada de la Navidad, y más allá de todo lo que representa para muchos, es donde más afluencia de gente veremos en los centros comerciales, en las tiendas y locales; para buscar el regalo perfecto para hacer. Y si hay algo que es infaltable es el obsequio para los niños, pero en este caso, te vamos a compartir cinco ideas para que los puedas envolver de una manera diferente.

Si hay algo que los niños esperan con ansias para Navidad, es poder abrir los regalos que les traerá Santa Claus, y es que estarán muy ansiosos de despertarse el día siguiente y correr hacia el árbol para ver lo que les han obsequiado. Y por lo general, tengan el envoltorio tradicional para esta fecha, que suele ser de color rojo o verde, que son típicos en esta fecha.

Cuál es la tendencia para envolver regalos

En esta ocasión, te vamos a traer una opción diferente para que puedas envolver los regalos para esta Navidad y es que los clásicos envoltorios quedaron en el pasado, y podrás optar por estas cinco ideas que son muy sencillas de hacer y en donde tenemos, no sólo para los más pequeños sino también para los grandes; y en donde no necesitarás de demasiados materiales.

5 ideas para envolver los regalos de Navidad

Cajita reno: esta caja con forma de reno es perfecta para regalos pequeños o para colocar dulces. Puedes descargar el archivo y luego buscar una caja de cartón pequeña

Envoltorios con botones: es muy fácil de hacer y quedará muy bonito; y puedes usar los botones que se hayan perdido y pasar el cordón alrededor del paquete

Renos con huellas: tienes que usar tu propio dedo como sello, llenar el papel con óvalos de diferentes colores y cuando la témpera se haya secado, dibuja los cuernos con un rotulador y los ojos