La temática del Grinch en las decoraciones de Navidad se ha vuelto muy popular en los últimos años, causando que algunas familiar cubran sus hogares con el personaje de pelaje verde, quien de odias la celebración se enamora de la gran fiesta. Si no quieres gastar dinero, te compartimos 5 manualidades que puedes hacer en casa.

5 manualidades del Grinch para la Navidad hechas en casa

Grinch: Esfera para el árbol navideño

Consigue fieltro de color rojo, verde, blanco y amarillo, previamente haz la silueta del rostro del personaje, y los detalles en negro puedes añadirlos con ayuda de un plumón. Al formar el rostro, una una capa de color verde en la parte de atrás y rellena el centro con algodón. No olvides hacerle un pequeño orificio para añadir un listón para poder colgarlo en el árbol de tu casa.

Grinch: Señalización de Whoville

Una decoración de Navidad que puedes usar para el interior de tu casa o en el exterior, consiste en apilar varias cajas decoradas como si fueran regalos, para encima colocar una flecha que tenga la palabra de “Whoville”, así podrás tener elementos con temática del Grinch.

Grinch: Muñeco de Nieve

Otra de las manualidades con temática del Grinch, es hacer un muñeco de nieve con varios hilos verdes, para ello vas a inflar dos globos y cubrirlos con un solo hilos, agrega pegamento blanco para endurecer. Rompemos los globos y los unimos uno encima del otro. Al final agregamos los detalles para darle un mejor aspecto al personaje.

Grinch: Corona para la puerta

Otra de las manualidades que puedes hacer para colocar en la puerta de tu casa o de tus habitaciones es crear una corona. En un cartón hacemos un aro, al que le vamos apegar borlas de diferentes tamaños, además de añadir el rostro del personaje y un moño rojo de tu preferencia.

Grinch: Lámpara verde

Si no quieres lidiar al pintar una botella, puedes aprovechar una botella de vino vacía, solamente dibuja el rostro del tierno personaje y agrega una serie de luz LED en su interior, una decoración de Navidad en la que podrás aprovechar un residuo, una de las manualidades que no ocupan mucho espacio.