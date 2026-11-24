La época navideña está al rojo vivo y algunas personas quieren combinar en todos los rubros. Es por eso que las uñas pueden ser un aspecto bastante coqueto para aprovechar. En ese sentido, la belleza puede ir de la mano con las ganas de celebrar la Navidad y así se proponen estos 3 estilos de uñas inspirados en las cajas de regalos de las festividades decembrinas.

¿Cómo hacer uñas al estilo de cajas de regalos de Navidad?

La realidad es que el mundo de las uñas tiene una gran amplitud de posibilidades de concretar estilos y colores espectaculares… al gusto de quien busque innovar. Por ello, la IA de Google propone estas 3 posibilidades para que las cajas de regalo literalmente sean plasmadas sobre tus dedos y uñas. Toma nota, escoge la que más te gusta o adapta a tus necesidades.

Clásico Rojo y Dorado con Relieve 3D

Aquí se requiere un rojo cereza o rojo intenso con acabado brillante en todas las uñas. Allí la gran diferencia la hará el trazo de dos líneas delgadas (en el anular o pulgar) en esmalte dorado metálico… el cual será la cinta de regalo. Allí, un detalle que sería clave en tus uñas de Navidad, es utilizar gel 3D para hacer un moño en la intersección de las líneas doradas. Este también píntalo de dorado y pónle un cristal brillante en el centro.

Elegancia Invernal (Efecto Suéter y Terciopelo)

En este caso puedes variar la base desde el tono esmeralda profundo hasta el azul medianoche. Dos uñas irán con el cat-eye y el resto con un acabado mate. Por eso la magia llega cuando en una uña mate pintas un trazo fino en color blanco o plateado, el cual representa el listón de una caja. Para darle todo el brillo, puedes espolvorear la línea con polvo acrílico.

Minimalista Francés - Regalo Sorpresa

En esta tercera opción de uñas navideñas inspiradas en las cajas de regalos, requieres de una base nude translúcida o un rosa lechoso muy natural. Y el estilo de la manicura francesa sufrirá la variación donde se usará el rojo, verde pino o plateado para hacerse en el borde libre de la uña. Allí se pueden dibujar moños con las puntas cayendo un poco hacia la base de las uñas… acercándose al nude. Allí destacará el resto sofisticado y limpio.