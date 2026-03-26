Las 3 mejores opciones de bálsamos caseros para proteger las patas de tu mascota

Las mascotas se han convertido en el alma de muchos hogares y es por eso que ya no son tratados como años atrás, como un animal de compañía. Ahora, perros y gatos, por nombrar a los más comunes, son tomados como miembros de la familia.

A Lucía le presentaron a una empleada doméstica, pero en realidad es amante de su pareja

Es ese amor hacia las mascotas lo que ha llevado a muchas personas a incrementar las acciones para lograr su bienestar. No solo la alimentación y la higiene se destacan, sino que existen diferentes medidas que los humanos adoptan para cuidar a sus amigos peludos.

¿Por qué se lastiman las patas de las mascotas?

La Inteligencia Artificial (IA), aunque no reemplaza a los veterinarios, sirve como una gran herramienta para conocer sobre la salud y cuidados que debemos tener con nuestras mascotas. En este punto, la aplicación Gemini ha puesto el foco en el cuidado de sus patas ya que pueden sufrir lesiones debido a factores ambientales y al contacto directo con superficies abrasivas.

“La falta de mantenimiento e higiene también juega un papel crucial”, sentencia la IA de Google. Además, Gemini precisa que la humedad constante en los espacios interdigitales favorece la aparición de hongos y dermatitis, mientras que el lamido excesivo por alergias o ansiedad puede debilitar el tejido, dejando las extremidades vulnerables a lesiones mayores durante la actividad física.

Los mejores bálsamos para proteger las patas de las mascotas

En torno a lo señalado, Gemini advierte que cuidar las almohadillas de nuestras mascotas es fundamental, especialmente si caminan sobre superficies irregulares, pavimento caliente o suelos muy fríos.

Esta Inteligencia Artificial precisa que estas zonas son sensibles y, al no tener glándulas sebáceas, tienden a resecarse con facilidad. Es por eso que ayuda al señalarnos tres opciones de bálsamos caseros, naturales y seguros para mantener su hidratación y protección:

Bálsamo de cera de abeja y coco (Protección Total): Esta es la opción más resistente. La cera de abeja crea una barrera protectora física contra el calor y el frío, mientras que el coco aporta hidratación profunda.



Ingredientes: 2 cucharadas de cera de abeja, 2 cucharadas de aceite de coco, 1 cucharada de aceite de oliva.

Preparación: Derrite los ingredientes a baño maría hasta que se mezclen por completo. Vierte en un tarro pequeño y deja que solidifique a temperatura ambiente.

Ideal para: Paseos largos o climas extremos.

Ungüento de karité y caléndula (Reparación Suave): La manteca de karité es altamente nutritiva y la caléndula tiene propiedades calmantes, ideales si notas que las almohadillas están ligeramente ásperas.



Ingredientes: 3 cucharadas de manteca de karité, 1 cucharada de aceite de almendras (o aceite infusionado con caléndula).

Preparación: Bate la manteca de karité hasta que tenga una textura cremosa y añade el aceite poco a poco. No necesita calor si la manteca está a temperatura ambiente.

Ideal para: Almohadillas resecas por el uso diario.

Aceite de oliva y aloe vera (Hidratación Instantánea): Si buscas algo rápido de preparar con lo que ya tienes en la cocina, esta mezcla es excelente para después del paseo.

