Adiós a la cabecera de la cama: esta es la alternativa que se ha transformado en tendencia
Esta nueva moda se caracteriza por colocarse fácil y porque te permite personalizarlos a tu gusto.
El dormitorio es un lugar muy importante ya que es el sitio donde se descansa y tiene que ser armonioso. Uno de los elementos más comunes es la cabecera de la cama que tiene funcionalidad y a su vez es decorativo. Las nuevas tendencias han implementado un cambio por algo más moderno y adaptable.
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Por un lado, la cabecera ofrecía comodidad al permitir apoyar la espalda o la cabeza. También le daba personalidad al dormitorio a través de materiales como madera, cuero o telas acolchadas.
Los diseñadores se han inclinado por propuestas que son simples, funcionales y con una gran conexión estética. Los expertos coinciden en que el cabecero tradicional comienza a percibirse como un elemento rígido, menos versátil y, en algunos casos, visualmente pesado.
¿Cuál es la alternativa para la cabecera de la cama?
La nueva tendencia del 2026 ha colocado a los tapices como la alternativa a los cabeceros tradicionales, a los tapices. Estas piezas textiles se colocan directamente sobre la pared, además, se caracterizan por tener una estética artesanal y cambian el ambiente sin muchos esfuerzos.
En cuanto a los tapices pueden estar confeccionados con lana, algodón o seda. También puedes encontrar diversos diseños como patrones minimalistas o composiciones elaboradas. La ventaja que los ha posicionado como los preferidos es que aportan textura, calidez y un estilo más natural al dormitorio.
El tapiz reemplazará a los viejos cabeceros pic.twitter.com/ICALYlUMdr— ShowMundial (@ShowmundialShow) March 21, 2025
Los tapices son grandes aliados ya que te permiten poder personalizarlos y un punto muy favorable es que puedes cambiarlos con facilidad de acuerdo con la temporada o el gusto de la persona , algo que no ocurre con los cabeceros tradicionales.
Si quieres incorporar los tapices en tu hogar pues tienes que tener en cuenta lo siguiente:
- Elegir un tamaño proporcional entre la cama y la pared
- Optar por colores que acompañen la paleta del ambiente
- Priorizar materiales textiles que aporten calidez visual
- Ubicar el tapiz a una altura que enmarque correctamente la cama
- El objetivo es generar un punto focal atractivo sin sobrecargar el espacio.