Cómo decorar un cuaderno con esmalte de uñas, perfecto para llevar a clases
Es una manualidad muy fácil de hacer y que no te costará mucho trabajo.
Las clases ya han comenzado en nuestro país, pero eso no significa que los padres continúen comprando útiles para sus hijos, y es que en todo momento tienen que renovar algunos de los útiles o ir haciendo cosas nuevas, como personalizando cuadernos y demás. En este caso, si quieres personalizar el cuaderno de tu hija sin gastar tanto dinero, no debes preocuparte, teniendo en cuenta que podrás utilizar un esmalte de uñas y que será perfecto para que lleve a clases.
A veces, suele ser un problema la decoración de los útiles escolares para las clases, ya que hay muchos niños que los quieren personalizados con algún personaje o buscan aquellos que sean tendencia, pero eso a veces implica que tengamos que gastar mucho dinero. Otros padres, en cambio, optan por las manualidades, en la que no implique tener que malgastar tanto el dinero y usando materiales que sean fáciles de conseguir.
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Por este motivo, es que si estás pensando en decorar el cuaderno de tu hija de una manera diferente, la mejor opción para hacerlo utilizando un esmalte de uñas y es que podrás hacer una combinación de colores entre estos productos y lograr un resultado increíble. A continuación, te compartiremos cómo decorar los útiles usando el esmalte de uñas.
Materiales para decorar el cuaderno con esmalte
- Recipiente de plástico
- Esmalte de uñas de colores
- Acetato transparente
- Kits de útiles escolares
Cómo decorar el cuaderno con esmalte
- Proteger con cinta de papel todas las zonas del útil escolar que no deseas cubrir con el esmalte
- Llenar un recipiente con agua
- Dejar caer gotas de esmalte de uñas sobre la superficie del agua y verás cómo se expanden
- Mover suavemente esta mezcla con un palito para que se combinen los colores
- Introducir un trozo de acetato dentro del recipiente y asegurándote que sea más grande del tamaño de la portada
- Crear el diseño en agua previamente, sumergir el acetato lentamente y dejar secar
- Usar la portada original del cuaderno como guía, marcar la posición de las anillas, hacer las perforaciones y pegar el acetato