5 ideas de uñas cortas para usar en lo que resta del otoño, usando diseños en color marrón

En México el fin del otoño llega el 21 de diciembre, por lo que tendremos algunas semanas más para disfrutar de la estación del año. Si quieres lucir una manicura elegante en tus uñas cortas, te vamos a compartir 5 ideas de diseños que puedes usar en color marrón, una tonalidad que fácilmente podemos combinar con nuestro outfit.

5 diseños de uñas cortas en color marrón para el otoño

Para que tus decoraciones duren más tiempo se recomienda optar por esmalte de secado en lámpara, o puedes hacerlo con esmalte tradicional (agrega un "base coat" y aplica ciertos cuidados), así lograrás que tenga una mejor adherencia.

Uñas cortas: Francés degradado

Una de las opciones que podemos optar es hacer un "francés degradado", uno de los diseños elegantes que puedes hacer con color marrón, empleando dos tonalidades distintas para poder crear ese efecto, además de ser una gran alternativa que podemos hacer en uñas cortas o largas.

Uñas cortas: Con la uña anular con glitter

Si quieres un aspecto más juvenil pero que mantenga ese look de otoño, entonces en tu los demás dedos agrega esmalte de diversos tonos de marrón, para finalmente en el dedo anular añadir un glitter de tu preferencia. Una de las ideas creativas que mantiene el estilo elegante que deseas.

Uñas cortas: Efecto Glazed

Por otro lado, si quieres algo que tenga más brillo, sobre un color marrón puedes añadir un efecto Glazed o espejo, con el que vas a lograr un aspecto elegante y llamativo para cualquier ocasión en lo que resta del otoño.

Uñas cortas: Con efecto "cat eye"

El "Cat eye" es un efecto muy solicitado, en especial al ser un efecto que se encarga de generar un efecto de profundidad con su destello, de igual manera es uno de los diseños que podemos usar en uñas cortas o largas con facilidad.

Uñas cortas: Carey

¡Una de las ideas que no pasa de moda! Por último, puedes optar por hacerte el estilo "Carey", que se destaca por llevar una decoración que se asimila al caparazón de una tortuga, para lograr el look suele usarse un esmalte traslucido para encima colocar manchas más oscuras en café.