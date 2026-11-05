Los 3 mejores lugares para poner un vaso con arroz en noviembre y atraer el éxito financiero

El Feng Shui es una de las prácticas ancestrales más importantes de todas y que tiene una fuerte influencia en la vida de las personas, teniendo en cuenta que tiene como objetivo buscar la armonía de los espacios a través de la combinación de sus elementos, como así también con poner en práctica algunos rituales que ayudarán a atraer las buenas vibras y la energía. En este caso, los especialistas en esta disciplina compartieron los tres mejores lugares en donde tienes que colocar un vaso de arroz y atraer el éxito.

El arroz es uno de los alimentos más consumidos a nivel mundial y conocido por sus enormes propiedades y beneficios para el organismo, pero que a su vez, se le atribuyen beneficios espirituales; principalmente por el Feng Shui. Son cada vez más frecuentes los rituales que se hacen con este alimento y con el que podrás atraer la prosperidad y la abundancia, entre otras.

Noticias Querétaro del 4 de noviembre 2026

Qué representa el arroz para el Feng Shui

Por otro lado, el arroz para el Feng Shui cumple un rol clave, ya que simboliza la abundancia, la prosperidad, asociado con la seguridad de que nunca falten los recursos económicos en el hogar y colocar este producto en un vaso, tiene algunos significados como abundancia y de que no falten los recursos; prosperidad con la llegada de nuevas oportunidades y estabilidad familiar. Por eso, hay tres lugares en los que deberías colocar un vaso con arroz si quieres atraer el éxito.

Los 3 lugares para poner un vaso con arroz y atraer la abundancia

Repisa: también puedes ubicarlo sobre un mueble pequeño superficie limpia, sin que estorbe demasiado el paso y lo importante es que esté despejada, iluminada y ordenada para favorecer la circulación de la energía