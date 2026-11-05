Los 3 mejores lugares para poner un vaso con arroz en noviembre y atraer el éxito financiero
Es uno de los rituales más comunes y que deberías saber donde colocarlo.
El Feng Shui es una de las prácticas ancestrales más importantes de todas y que tiene una fuerte influencia en la vida de las personas, teniendo en cuenta que tiene como objetivo buscar la armonía de los espacios a través de la combinación de sus elementos, como así también con poner en práctica algunos rituales que ayudarán a atraer las buenas vibras y la energía. En este caso, los especialistas en esta disciplina compartieron los tres mejores lugares en donde tienes que colocar un vaso de arroz y atraer el éxito.
El arroz es uno de los alimentos más consumidos a nivel mundial y conocido por sus enormes propiedades y beneficios para el organismo, pero que a su vez, se le atribuyen beneficios espirituales; principalmente por el Feng Shui. Son cada vez más frecuentes los rituales que se hacen con este alimento y con el que podrás atraer la prosperidad y la abundancia, entre otras.
Noticias Querétaro del 4 de noviembre 2026
Qué representa el arroz para el Feng Shui
Por otro lado, el arroz para el Feng Shui cumple un rol clave, ya que simboliza la abundancia, la prosperidad, asociado con la seguridad de que nunca falten los recursos económicos en el hogar y colocar este producto en un vaso, tiene algunos significados como abundancia y de que no falten los recursos; prosperidad con la llegada de nuevas oportunidades y estabilidad familiar. Por eso, hay tres lugares en los que deberías colocar un vaso con arroz si quieres atraer el éxito.
Los 3 lugares para poner un vaso con arroz y atraer la abundancia
- Repisa: también puedes ubicarlo sobre un mueble pequeño superficie limpia, sin que estorbe demasiado el paso y lo importante es que esté despejada, iluminada y ordenada para favorecer la circulación de la energía
- Sureste de la casa: está relacionado con la riqueza y la prosperidad; y este recipiente funcionará como un símbolo de crecimiento económico y estabilidad
- Recibidor cerca de la puerta principal: es la boca del Chi, el punto por donde ingresará la energía vital al hogar y colocar el vaso con arroz simboliza abrir las puertas a nuevas oportunidades