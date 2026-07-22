Cuántas calorías tiene un bolillo y cuántos puedes comer al día según especialistas

La Secretaría de Economía de México señala que la panificación tradicional es una de las industrias más importantes dentro de la industria alimentaria, de acuerdo con el número de establecimientos y el personal ocupado, sólo después de la industria de la tortilla de maíz y molienda de nixtamal.

Entre los productos más clásicos y elegidos del rubro se encuentra el bolillo que, según un informe de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), se trata de una herencia de origen colonial.

¿Cuántas calorías tiene un bolillo?

No hay dudas de que el bolillo forma parte de la gastronomía mexicana y que su sabor y textura atrae a multitudes. Sin embargo, como pasa con todos los alimentos, los expertos en nutrición han posados sus lupas sobre este para conocer cómo puede impactar en la salud.

@opelouro PANES DE AMÉRICA EP9: Bolillo de México. México tiene muuuuchos panes, muchos de trigo y otros muchos de maíz, como todo el mundo sabe. El bolillo es un pan del día a día, cotidiano. El pan más común. Pero no por cotidiano deja de ser extraordinario y perfecto para rellenar de lo que uno quiera. Además, ¡quita el susto! Yo los hice con poolish para darle un toque. Aquí la receta: 200 g poolish 250 g harina 0,5 g levadura fresca 150 g agua 5 g sal La primera fermentación de 1 hora aproximadamente y la segunda de una hora y media. Si hace mucho frío (aquí estamos en invierno) entonces le llevará más, por lo que podéis ponerle un poco más de levadura, 1 o 2 g. El horneado: a 250ºC calor abajo con humedad los primeros 10 minutos y luego otros 20 minutos más calor arriba y abajo sin humedad. ♬ sonido original - Edu Lavandeira

En este marco, el Sistema Mexicano de Alimentos Equivalentes revela que una pieza tradicional de bolillo de 60 gramos contiene cerca de 183 calorías. En términos comparativos, este aporte energético equivale aproximadamente a consumir tres tortillas de maíz, las cuales aportan alrededor de 52 calorías cada una.

¿Cuántos bolillos podemos comer al día?

Ante lo señalado, los expertos en nutrición remarcan que el impacto del bolillo en la salud está ligado principalmente al consumo constante y desmedido de carbohidratos refinados, más que al alimento por sí solo. Instituciones como la Coordinación de Nutrición de la UNAM advierten que excederse en este tipo de harinas puede ser un factor determinante en el desarrollo de padecimientos crónicos como la obesidad y la diabetes de tipo 2.

Por lo datos compartidos, nutricionistas que han evaluado al bolillo dentro de una dieta diaria aconsejan no abusar de su ingesta dentro de la alimentación cotidiana. Por lo tanto, lo más recomendado es tener un tope máximo de hasta dos unidades diarias, además de tener en cuenta que este ajuste siempre debe adaptarse al nivel de actividad física y a los requerimientos calóricos particulares de cada persona.