Tres cocineros de MasterChef 24/7 cumplirán con la sanción de la gala de beneficios y castigos de HOY 21 de julio

La gala de beneficios y castigos no perdió la costumbre de tener altas dosis de drama, pues más allá de que los participantes compitieron por formar parte de los mejores 12 cocineros de MasterChef 24/7, también buscaron evitar las sanciones de esta noche; sin embargo, al final del programa quedaron definidos los concursantes que tendrán que cumplir el castigo revelado por Claudia Lizaldi.

Luego del primer reto de la noche en el que los participantes, acompañados de estudiantes de la universidad ICEL, tuvieron que preparar platillos con carne de avestruz o venado, los paladares más exigentes de México determinaron durante la degustación que Lancer y Jazmín fueran los primeros cocineros castigados y es que no cumplieron con la nueva regla de presentar un "plato MasterChef" para que pueda ser apreciado por el público que sigue la gala, por lo que los Chefs no probaron sus propuestas.

En el giro más inesperado de la noche y luego de revelar que durante la toma de ingredientes en la noche de ayer, tanto Julio como Jazmín agarraron insumos que no estaban permitidos, los Chefs decidieron retirarle el Pin del Chef al cocinero y dárselo a Flor, quien fue la otra finalista que se disputó la insignia el pasado lunes.

Luego de darle el Pin del Chef a Flor, la cocinera tuvo que definir si Julio podía seguir compitiendo para salvarse o si se iba directo al próximo domingo de eliminación, por lo que la nueva portadora de la insignia le permitió seguir cocinando para defender su lugar en MasterChef 24/7; sin embargo, el Chef Poncho Cadena agregó que no podría competir en el segundo reto de esta noche y que además tendría que cumplir el castigo de limpiar tanto la cocina de la gala como la Dark Kitchen.

¿Cuál es el siguiente evento de MasterChef 24/7?

Mañana tendrá lugar la esperada batalla por equipos y la transmisión comenzará en punto de las 08:30 PM por la señal de Azteca UNO.

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