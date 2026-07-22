TÚ DECIDES: Abren votaciones para elegir al tercer Capitán de la semana en MasterChef 24/7

Estamos entrando en una recta donde en MasterChef 24/7 ya no hay margen de error, por lo que cada Reto y Batalla es de suma importancia para el futuro de los Cocineros y este martes no será la excepción, pues se ha definido al primer Capitán de la Batalla por Equipos pero tú puedes elegir a uno más través de las votaciones.

Entre algunas alianzas, bandos, traiciones y demás problemas dentro del universo de MasterChef 24/7, hemos visto a algunos participantes actuar de manera hostil o amigable con su compañeros a la hora de disputar la Batalla por Equipos por lo que se espera que la de este miércoles 22 de julio sea una de las más intensas.

¿Cómo votar para elegir al Capitán de la Batalla por Equipos en MasterChef 24/7?

Para elegir al tercer Capitán de la Batalla por Equipos de MasterChef 24/7 hay varias maneras de hacerlo, pues puedes hacerlo escaneando el código QR que aparece durante la transmisión en vivo del programa una vez que nuestra querida conductora Claudia Lizaldi señale que han abierto votaciones.

También puedes votar en nuestro sitio web oficial de Azteca UNO, donde tras hacer clic en el espacio de MasterChef 24/7, encontrarás la sección de VOTA, siendo que ahí podrás dar con los Cocineros disponibles para que sean el tercer Capitán.

Por último pero no menos importante, puedes hacerlo a través de la aplicación móvil de de Tv Azteca En Vivo, donde te aparecerá un menú con los participantes que pueden ser los Capitanes.

Recuerda que cuentas con 10 votos e incluso puedes conseguir 10 votos más de manera extra, así que no dudes en elegir a tu favorito o favorita.

¿Cuál es la importancia de votar en MasterChef 24/7?

Hoy más que nunca, todos los Cocineros quieren ser Capitán pues de ganar la Batalla por Equipos estarían subiendo al Balcón de la Salvación, lo que les aseguraría un lugar dentro de los 12 finalistas de esta temporada.

Además tendrán el poder de elegir a dos participantes con los que hayan cocinado para que también suban, asegurando una semana más su permanencia en la cocina más popular de México.