El beige podría perder parte del protagonismo que conquistó durante las últimas temporadas: el azul luminoso será uno de los colores destacados de la moda en 2027. Con una tonalidad intensa, vibrante y de apariencia eléctrica, este color promete ganar espacio en las colecciones de indumentaria y accesorios.

WGSN, una de las consultoras internacionales más reconocidas en pronósticos de tendencias, y Coloro, compañía especializada en sistemas y análisis del color, seleccionaron el Luminous Blue (azul luminoso) como uno de los colores clave para 2027. Su propuesta anticipa un cambio respecto de la estética dominada por los neutros: los tonos más llamativos comienzan a recuperar protagonismo en el guardarropa.

¿Cómo será el azul luminoso que marcará la moda en 2027?

El Luminous Blue es un azul intenso, eléctrico y de gran impacto visual. A diferencia de los tonos pastel o de los azules más apagados, se distingue por su fuerza y capacidad para convertirse en el centro de un conjunto.

En indumentaria, puede aparecer tanto en piezas protagonistas como en detalles que aporten contraste. Estas son algunas de las prendas y complementos en los que podría lucirse:

Vestidos y conjuntos: el azul luminoso permite crear looks monocromáticos con mucha presencia.

el azul luminoso permite crear looks monocromáticos con mucha presencia. Blazers y abrigos: aporta un toque moderno a prendas de sastrería y siluetas clásicas.

aporta un toque moderno a prendas de sastrería y siluetas clásicas. Carteras y bolsos: funciona como acento de color en conjuntos más sobrios.

funciona como acento de color en conjuntos más sobrios. Calzado: zapatillas, sandalias y zapatos en este tono pueden transformar un estilismo sencillo.

zapatillas, sandalias y zapatos en este tono pueden transformar un estilismo sencillo. Accesorios: pañuelos, cinturones y bijouterie permiten sumarse a la tendencia sin renovar todo el guardarropa.

¿Con qué colores combinar el azul luminoso para lograr looks elegantes?

Una de las ventajas de este azul es que puede adaptarse a diferentes estilos. Para conseguir un conjunto equilibrado, conviene combinarlo con tonalidades que acompañen su intensidad o generen un contraste interesante.

El blanco, el gris y el negro son alternativas clásicas para destacar el color sin recargar el resultado. También puede combinarse con beige y tonos arena, una manera de actualizar los neutros que dominaron la moda durante los últimos años sin tener que abandonarlos por completo.

Para quienes prefieren propuestas más audaces, el azul luminoso puede integrarse con tonos plateados, verdes intensos o violetas. En cambio, si la idea es incorporarlo de manera discreta, una cartera, un cinturón o unos zapatos en esta tonalidad serán suficientes.

La moda de 2027 anticipa así una paleta con mayor presencia visual. El beige seguirá siendo un básico versátil. Pero el azul luminoso promete convertirse en una de las opciones más atractivas para renovar los looks y sumar un toque contemporáneo al vestuario.