Hoy en día una de las formas más divertidas de comunicarse es mediante stickers en WhatsApp, estos son son imágenes ya sean fijas o animadas diseñadas para enviarse en los chats, la mayoría suelen tener un fondo transparente e incluso frases o memes. En esta ocasión te presentamos 4 plantillas gratis, ideales para que armes tus propios stickers en versión chibi de Kpop Demon Hunters.

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Kpop Demon Hunters: Plantillas de stickers chibi de las Guerreras Huntrix y los Saja Boys para enviar por WhatsApp

Estos stickers tienen a Rumi, Zoey y Mira, las tres Guerreras Huntrix así como a los Saja Boys, la icónica boyband de Kpop Demon Hunters. Cada uno de estos stickers es chibi, lo que significa que tienen un estilo de dibujo japonés donde una de las características más notables es que lucen tiernos, su cabeza es muy grande y los ojos lucen muy expresivos y grandes.

Kpop Demon Hunters: Plantillas de stickers chibi de los Saja Boys para enviar por WhatsApp

Estas plantillas, como su nombre lo dice, tienen a los 5 personajes de los Saja Boys: Jinu, Mystery, Abby, Romance y Baby. Los colores destacan por ser en un tono neón por lo que si eres fan de lo llamativo y muy colorido, sin duda alguna amarás estos stickers, que además tienen a los Saja Boys en distintas posiciones ya que algunos parece que están acostados o sentados.

Kpop Demon Hunters: Plantillas de stickers chibi en forma de esfera para enviar por WhatsApp

Estos stickers son ideales para esta época decembrina ya que cuenta con los personajes de los Saja Boys y de las Guerreras Huntrix, pero solo se ven sus cabezas, los cuáles son una esfera. Los stickers destacan por verse tiernos ya que los personajes lucen ojos muy grandes. Cada uno es muy colorido y luce con una estética japonesa.

Kpop Demon Hunters: Plantillas de stickers chibi de los Saja Boys transformados para enviar por WhatsApp

Esta plantilla, como su nombre lo indica, es de los Saja Boys en su versión transformada en demonios. Los personajes lucen sus icónicos atuendos en color negro con su característico sobrero y sus grecas en el rostro morado así como sus colmillos. Están presentes los 5 integrantes de la banda: Jinu, Abby, Romance, Mystery y Abby.

Kpop Demon Hunters: Plantillas de stickers chibi de los personajes y Derpy Tiger para enviar por WhatsApp

Esta plantilla, como su nombre lo dice tiene a todos los personajes de Kpop Demon Hunters; desde las Guerreras Huntrix hasta los Saja Boys y por su puesto el icónico felino Derpy Tiger. Incluso hay otros elementos como el famoso lightsticks de las Guerreras Huntrix.

¿Cómo crear stickers en WhatsApp?

Crear stickers es muy sencillo además de que no necesitas instalar ningún tipo de aplicación externa. A continuación te presentamos los pasos para que crees los tuyos.