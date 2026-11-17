Hoy en día hay dos caricaturas que todos los niños disfrutan mucho ver, pues se trata de Peppa Pig y My Little Pony, ya que gracias a sus historias, personajes y sobre todo, diseños de los personajes, se han vuelto dos de los programas más queridos y entretenidos.

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Como sabemos que te gusta consentir a los más chicos de la casa, te dejaremos una lista de plantillas de Peppa Pig y My Little Pony que puedes imprimir gratis en casa para que estos las coloreen con sus crayolas, por lo que están pensadas en trazos anchos y poco detalle, lo que les hará pasar un gran momento y trabajarán su coordinación motriz.

Plantillas de Peppa Pig para imprimir gratis y colorear con crayolas

Desde hace algunos años que la caricatura de Peppa Pig se ha vuelto una de las más vistas por todos los niños y es que sus aventuras junto a su familia y amigos usualmente deja grandes reflexiones y aventuras para los más chicos.

Es común ver a Peppa enfrentar diversos problemas que si bien, no parecen muy complejos, suelen ser de mucha ayuda para las niños, pues les ayuda a manejar sus emociones.

Plantillas de My Little Pony para imprimir gratis y colorear con crayolas

En esta historia de My Little Pony que se centra en la amistad, podemos ver de cerca a Twilight Sparkle, una poni unicornio quien en cada aventura está siendo acompañada por sus amigos, quien tiene una misión importante: aprender el valor de la amistad.

Dentro de estas aventuras podemos ver a Applejack, Rarity, Fluttershy, Rainbow Dash, Pinkie Pie y al dragón Spike, quienes juntos comparten valores y vivencias que les ayudan en su misión en Ponyville.

Además de los valores y que capítulo a capítulo podemos ver, el diseño de estos personajes es uno de los más llamativos y populares de la actualidad, por el que tener sus plantillas para colorear puede dar grandes momentos de diversión y entretenimiento.