5 ideas para que tu hijo pruebe alimentos nuevos sin berrinches

Para todos aquellos padres que tienen niños, uno de los momentos más complejos es darles de comer, y es que así como están aquellos que no tienen problemas en abrir la boca y recibir el alimento que les dan sus padres, están los que no les gusta nada y rechazarán toda la comida. Esto puede llevar a enojos o la aparición de berrinches de parte de ellos, por lo que los especialistas compartieron cinco ideas para que tu hijo pruebe los alimentos sin hacer ningún escándalo.

Tal como lo mencionábamos, los niños suelen esperar con ansias la hora de comer, especialmente los más pequeños, teniendo en cuenta que es uno de los momentos más esperados y que les permitirá alimentarse. Pero, a veces suele ocurrir que no les agradará lo que están comiendo y que dejarán la comida a medias y harán berrinches que serán escandalosos y que no les agradará a los padres.

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Por qué cuesta que los niños coman alimentos nuevos

Por otro lado, seguramente te habrás preguntado porque algunos niños se resisten a probar alimentos nuevos y hacen berrinches, y esto se debe a que sienten desconfianza ante los alimentos que no conocen, y es que su aspecto, su olor, textura pueden resultarle extraños y necesitan de tiempo para familiarizarse con ellos. Por eso, es que hay cinco ideas que podrás aplicar para que los niños coman los alimentos y no hacer berrinches.

5 ideas para que tu hijo pruebe alimentos nuevos

Dejar que participe en la compra: cuando vayas al supermercado, invítalo a elegir una fruta o verdura que le llame la atención y la idea es despertar la curiosidad

cuando vayas al supermercado, invítalo a elegir una fruta o verdura que le llame la atención y la idea es despertar la curiosidad Convertir la cocina en un pequeño laboratorio: lavar una fruta, mezclar ingredientes o ayudar a preparar una receta son formas de entrar en contacto con los alimentos sin sentarse directamente en la mesa, puedes dejar que observe cómo cambia una masa al mezclarla

lavar una fruta, mezclar ingredientes o ayudar a preparar una receta son formas de entrar en contacto con los alimentos sin sentarse directamente en la mesa, puedes dejar que observe cómo cambia una masa al mezclarla Que pueda tocar, oler y mirar sin tener que probar: el paso consiste en tolerar que el alimento esté cerca, otro día tocarlo con un dedo y más adelante que se anime a olerlo.