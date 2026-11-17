Mantener una sala limpia, armoniosa y visualmente ordenada en el hogar suele coplicarse cuando aparecen cables, antenas y luces parpadeantes de red de tu módem de internet.

Sin embargo, esconder el router de internet es completamente posible sin dañar la intensidad de la señal inalámbrica y sin tener que hacer obras en tu pared.

El secreto está en elegir materiales que no bloqueen las ondas de radiofrecuencia, como la madera ligera, el mimbre, el cartón o las telas naturales, y asegurar que el equipo cuente con ventilación adecuada para evitar el sobrecalentamiento.

4 ideas para esconder el router sin afectar la decoración

Cajas decorativas tipo libro falso

Puedes adquirir cajas decorativas con forma de enciclopedias antiguas o crear una tú mismo utilizando las pastas duras de un libro viejo en desuso. Coloca el router de pie dentro del lomo abierto hacia la pared para ocultar los cables.

El cartón y el papel no interfieren con la señal de WiFi y el diseño se integra de manera natural junto a otros libros, velas o plantas pequeñas.

4 ideas para esconder el router sin afectar la decoración 4 ideas para esconder el router sin afectar la decoración

Cestas de fibras naturales

Elige una cesta rectangular con tapa en tono beige o madera natural que tenga el tamaño suficiente para albergar tanto el router como la regleta de enchufes. Haz una pequeña abertura en la parte trasera para pasar los cables hacia la toma de corriente.

Cuadros o marcos profundos con fondo hueco

Utiliza un marco tipo caja o un bastidor de lienzo profundo que sea más grande que el equipo. Cuélgalo sobre el router dejando la parte superior e inferior abiertas para permitir el flujo de aire.

4 ideas para esconder el router de internet sin afectar la decoración de tu sala 4 ideas para esconder el router de internet sin afectar la decoración de tu sala

Cajas organizadoras de madera con ranuras de ventilación

Busca o adapta una caja de madera tipo celosía con tapa abatible. Puedes colocarla sobre la consola de la sala y acompañarla encima con un florero de cerámica o una bandeja decorativa para disimular aún más su función.

Evita utilizar cajas metálicas o espejos, ya que estas reducen drásticamente la velocidad del internet en el resto de la casa, también evita encerrar el módem en muebles cerrados herméticamente o colocarlo muy cerca del suelo o de electrodomésticos como televisores y microondas.