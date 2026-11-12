Adorna tu termo de café con estos stickers de Mickey Mouse

Un termo de café es un objeto bastante utilizado en la actualidad, situación que requiere de una “manita de gato” para decorarla como te agrada. Aunque puedes encontrar alguna que te guste por los dibujos o diseños específicos, puedes comprar uno de un color genérico y colocarle los stickers ideales para un diseño especial.

¿Por qué deberías adornar tu termo de café que llevas al trabajo o la escuela?

Es bastante particular que aunque en la actualidad todo está hecho para evitar que las personas hagan esfuerzo, muchos precisamente están apostando por hacer sus propias cosas. Remedios caseros, manualidades, plantas sembradas por uno mismo y demás situaciones… proponen que tú hagas tus propias creaciones. En este caso, he aquí la forma en que puedes usar stickers para tu termo de café.

¿Cómo hacer y pegar tus stickers de Mickey Mouse en tu termo de café?

Para que el termo de café de tu elección incluso tenga un diseño casi profesional, se recomienda lo siguiente:

Conseguir papel opalina adhesivo, papel fotográfico y/o vinil imprimible. Este material permite tener una excelente fijación inicial en superficies lisas.

Tijeras de precisión

Impresora a color

Papel contact transparente o cinta adhesiva ancha, la cual servirá como capa protectora impermeable para evitar que el agua o la humedad arruinen la impresión de tus figuras de Mickey Mouse.

Paso a paso para pegar tus stickers de Mickey Mouse en tu termo de café

1.- Primero debes elegir tus diseños favoritos de internet, pinterest o espacios diversos que puedan concretar una alta definición e imprimirlos en la máxima calidad de imagen posible.

2.- Posteriormente cubrirás la hoja impresa con una capa de papel contact transparente para laminar la superficie y hacerla resistente al uso y al contacto con el agua.

3.- Allí recortarás la silueta con precisión y paciencia, pues se debe dejar un pequeño margen perimetral para asegurar un mejor sellado ante la humedad del día a día.

4.- La superficie de tu termo de café debe estar perfectamente lavada y secada, esto para no batallar con restos de grasa o polvo que eviten una adhesión óptima.

5.- Finalmente retirarás el papel protector trasero del sticker, colocándolo con cuidado sobre el termo, alisándolo firmemente desde el centro hacia los bordes… evitando así burbujas de aire.