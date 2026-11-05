Cómo hacer campanas para el Árbol de Navidad con conos de huevo de cartón

La Navidad es una de las épocas más esperadas por todos ya que es sinónimo de unión, amor, fiesta, comida y regalos pero sobre todo es una temporada donde se deja crecer la creatividad y transformar materiales que normalmente terminarían en la basura en decoraciones llenas de encanto. Una de las manualidades más sencillas y económicas consiste en convertir los conos de cartón de huevo en pequeñas campanas, muñecos de nieve, renos o arbolitos.

Además de ser una actividad entretenida que puedes hacer en familia y ayuda a desarrollar la paciencia, creatividad y constancia, permite darle una segunda vida a este material de cartón y personalizar los adornos con los colores de tu preferencia.

¿Qué materiales necesitas para hacer adornos o campanas navideñas?

Recuerda que para hacer este tipo de adornos necesitas varios materiales que puedes conseguir de manera fácil y económica pero sobre todo necesitas de mucha imaginación para crear diseños únicos. A continuación te dejamos una lista de los materiales que requieres.

Conos de cartón de un cart´n de huevos

Pintura acrílica, dorada, plateada, roja o verde (es de tu elección)

Pinceles

Tijeras

Liston delgado o hilo

Pegamento o silicón

Cascabeles pequeños

Escarcha, diamantina o encaje

Paso a paso para hacer campanas con conos de huevo

Recorta las piezas y comienza a separar cuidadosamente los conos individuales del cartón de huevo. Recorta los bordes para darles una forma uniforme y procura que la parte inferior quede lo más pareja posible.

Una vez que tengas cada pieza comienza a pintar con la pintura acrílica por dentro y por fuera. Después deja secar completamente y, si es necesario, agrega una segunda capa para conseguir un color más intenso y uniforme, ya que al ser cartón se absorbe diferente y puede dejar algunas manchas.

Una vez que esté completamente seco el cartón, haz un pequeño orificio en la parte superior del cono. Pasa un hilo con un cascabel y asegúralo por dentro para que quede suspendido.

Introduce un listón o hilo por el mismo orificio y forma un pequeño aro para poder colocar la campana en las ramas del árbol.

Finalmente, empieza a decorar a tu gusto puedes añadir la diamantina, pequeños moños, el encaje o detalles con pintura para darle un acabado especial.