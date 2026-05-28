Cómo hacer juguetes caseros de Lazy Town para desarrollar la creatividad de los niños

Las manualidades inspiradas en Lazy Town son una excelente actividad para darle vida a juguetes artesanales con los que pasar horas de diversión en familia. Además, representan una muy buena opción para que los niños fortalezcan su creatividad mediante el juego y no con actividades que les parezcan tediosas.

Lo mejor de todo es que no hay que gastar mucho dinero para este tipo de manualidades infantiles, sino que basta con ponerle un poco de ingenio y aprovechar al máximo de los materiales que ya se tienen en casa. Por ejemplo, sirven loas cajas de cartón, fieltro, crayolas, pintura y hasta botellas recicladas, por lo que también estarás inculcándoles el hábito de reciclar para reducir la contaminación.

Juguetes de Lazy Town para hacer en casa: 3 juegos que son divertidos y fortalecen la creatividad