Cómo hacer juguetes caseros de Lazy Town para desarrollar la creatividad de los niños
Esta es una excelente forma de estimular la imaginación de tus hijos sin recurrir a métodos de aprendizaje aburridos, sino con juguetes del programa Lazy Town.
Las manualidades inspiradas en Lazy Town son una excelente actividad para darle vida a juguetes artesanales con los que pasar horas de diversión en familia. Además, representan una muy buena opción para que los niños fortalezcan su creatividad mediante el juego y no con actividades que les parezcan tediosas.
Lo mejor de todo es que no hay que gastar mucho dinero para este tipo de manualidades infantiles, sino que basta con ponerle un poco de ingenio y aprovechar al máximo de los materiales que ya se tienen en casa. Por ejemplo, sirven loas cajas de cartón, fieltro, crayolas, pintura y hasta botellas recicladas, por lo que también estarás inculcándoles el hábito de reciclar para reducir la contaminación.
Juguetes de Lazy Town para hacer en casa: 3 juegos que son divertidos y fortalecen la creatividad
- Marionetas de Stephanie, Sportacus y Robbie Rotten. No hay nada mejor para que los niños ejerciten su imaginación que las dinámicas en donde tienen que inventar historias con sus personajes favoritos. Así que los títeres de los protagonistas de Lazy Town quedan excelente y se pueden hacer con fieltro o foamy.
Una vez que estén listos, solo tienen que crear cuentos en donde todos participen, lo que poco a poco irá haciendo que sus ideas sean mucho más fluidas. Y por si fuera poco, un artículo de Drama Australia Journal explica que las marionetas son buenas para los infantes porque estimulan los ejercicios creativos, fortalecen las habilidades de comunicación y alientas a la expresión.
- Casa de Lazy Town con cajas recicladas. Si tus hijos pasan horas viendo esta caricatura islandesa, entonces les encantará tener la oportunidad de sentirse parte de la ciudad en la que viven sus personajes favoritos. Para lograrlo, se pueden hacer juguetes caseros de Lazy Town a escala que representen los escenarios principales.
Se necesitan cajas de cartón recicladas, pintura de colores y un poco de papel para detallar los edificios. Esta alternativa es buenísima para que se entretengan con actividades creativas en lugar de estar pegados a las pantallas.
- Serpientes y escaleras tamaño grande para jugar en el piso. En caso de que prefieras los juegos de mesa que apuesten por la destreza y la concentración, está la opción de armar una versión de "serpientes y escaleras" en tamaño grande para ponerlo en el suelo.
De materiales, se necesita un trozo de papel kraft grande, resistol, tijeras y algunas ilustraciones con las escenas más icónicas de Lazy Town. Luego hay que ir formando el tablero con diferentes escenas, premios y castigos. Por último, puedes usar foamy de colores para hacer las figuras de las serpientes y las estructuras de las escaleras.