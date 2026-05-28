Luis “mata” shippeo con Ántrax y se queda con Lancer en MasterChef 24/7: “Urgida no estoy”
El creador de Notibola hizo reír a sus compañeros con sus ocurrencias... ¿ya encontró el amor de verdad?
Luis, el carismático creador de Notibola en MasterChef 24/7, ya nos dejó claro que tiene ganas de encontrar el amor verdadero en el reality y parece que va en serio... ¡tiene preferencia por Lancer y además "mató" el ship con Ántrax que ya nos había emocionado!
¿Qué dijo Luis sobre ships con Ántrax y Lancer?
Luego del tenso Reto Oculto de las enchiladas, Luis y los demás cocineros se sentaron en la sala para relajarse y compartir un rato de chisme; fue entonces que el cocinero reveló que entre Ántrax y él... ¡ya no hay nada!
"No, no, sin opinión, sin opinión", dijo Luis con semblante serio cuando le mencionaron la "cara de niño chiquito" de Ántrax. "¿Ya no son nada, ni amigos ni nada?", le preguntaron. "No sé, no sé... no hay chisme, sin chisme", dijo Luis cuando le cuestionaron sobre un supuesto corazón roto o un tercero en discordia.
Asimismo, Luis dejó claro que nunca le mandó cartas de amor a Ántrax como algunos imaginaron. "Estaré gorchis, sin nada, con joroba, tres lomos... pero urgida no estoy", expresó.
Por otra parte, no cabe duda de que Luis se siente muy contento con Lancer a su lado: ambos coquetearon en la Cocina Oculta y hasta se abrazaron y ahora el creador de Notibola soltó una broma bastante picante.
"No puedo entrenar porque estoy embarazada (…) para eso me embarazaste, ¿verdad? Para amarrarme, como tengo mucha cadera y cintura me quisiste echar a perder, tienes que ser proveedor, Lancer", le dijo Luis al cocinero.
Como ves, Luis sigue aferrado a encontrar un amor en MasterChef 24/7... ¿pero lo de Lancer será sólo una broma o llegará a algo serio? ¡No te pierdas las transmisiones!
¿Quién es la conductora y los jueces de MasterChef 24/7?
Al igual que en otras ediciones, el equipo de jueces está compuesto por Poncho Cadena, Zahie Téllez y Adrián Herrera; por otro lado, la conducción conservó a Claudia Lizaldi como presentadora estelar de MasterChef México 24/7 2026.
¿Dónde ver el 24/7 de MasterChef México 2026?
Si no te quieres perder un solo minuto de lo que sucede EN VIVO en MasterChef 24/7, entonces podrás sintonizar la transmisión desde Disney+ y por tiempo limitado en el sitio web oficial de Azteca UNO totalmente gratis; por otra parte, el contenido especial de cada programa estará disponible en las páginas oficiales de la emisión.