6 cortes de pelo para disimular las líneas de expresión para mujeres mayores de 70 años

Las mujeres mayores de 70 años pueden aprovechar los cortes de pelo para mejorar su estilo y lograr disimular sus líneas de expresión, las formas de la melena te pueden ayudar a suavizar las facciones, a diferencia de otros looks en los que se endurecen o enmarcan.

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Es así que te vamos a explicar las mejores 6 opciones que puedes escoger, con las que lograrás un estilo fresco, elegante y juvenil, ideal para usar en tu siguiente cambio de look.

¿Qué cortes de pelo rejuvenecen tu aspecto?

Gemini explica que hay cortes de pelo que lo único que hacen es “tirar” el rostro hacia abajo, generando que las arrugas sean más visibles, en especial en las mujeres mayores de los 70 años. Para disimular las líneas de expresión recomienda usar las siguientes opciones:

Shaggy con flequillo: Capas desfiladas que aportan movimiento junto con el flequillo, se logran ocultar las “patas de gallo” y las arrugas de la frente.

Bob desfilado: Rompa con la línea de la mandíbula, suavizando visualmente las marcas del surco nasogeniano.

Pixie con volumen superior: Al ser un peinado que se peina hacia arriba, desvía la atención de las líneas del cuello.

Clavicut: Su longitud te da una apariencia juvenil, evitando melenas muy largas que acentúan la flacidez del rostro.

Flequillo desfilado o transparente: Ideal para combinarlo con medias melena, evitando que las arrugas de la frente sean tan visibles.

Bixie: Logra cubrir las orejas y mejillas, disimulando notablemente la pérdida de firmeza en el rostro.

@lovelysaloncln ¡Qué emocionante! Cambiar de look puede ser muy divertido y refrescante a cualquier edad. Para una señora de 70 años, podrías considerar un corte de pelo favorecedor que sea fácil de mantener, como un bob elegante o un corte pixie con textura. En cuanto al color, un efecto para sacarle provecho a sus canas 🤩🤩🤩Además, un maquillaje sutil resaltando la belleza natural puede hacer maravillas. No olvides que lo más importante es que ella se sienta cómoda y segura con su nuevo look. ♬ Beautiful Things - Benson Boone

¿Cómo mantener un aspecto joven en el pelo?

Gemini detalla que los cortes de pelo te pueden ayudar a lucir espectacular y joven, pero es importante considerar algunas características, ya que hay ciertos aspectos que pueden acentuar la edad. Toma en cuenta las siguientes observaciones: