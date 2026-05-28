“Le deseo todo, todo lo mejor”: Mati Álvarez rompe el silencio y habla sobre Evelyn Guijarro tras su ruptura en Exatlón México

En las últimas horas, los fans de Exatlón México han comenzado a encender la conversación digital, tras darse a conocer un corto video en el que se puede ver a Mati Álvarez, exparticipante de Exatlón México, hablar abiertamente sobre su ruptura con Evelyn Guijarro. Dentro del corto video, la campeona de la marca le desea “todo lo mejor” a la exrival. Con este acto, el fandom ha comenzado a encender las especulaciones sobre qué fue lo que ocurrió y el futuro de las atletas.

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¿Qué dijo Mati sobre su relación con Evelyn?

En las últimas horas se ha vuelto viral un corto fragmento de la transmisión en vivo de Mati Álvarez, en donde la exatleta y campeona de la marca habló abiertamente sobre su situación sentimental con Evelyn Guijarro. Durante la transmisión, se puede observar cómo Mati señala que en comentarios el fandom ha sido insistente sobre su relación con la atleta.

Mati, aprovecho el espacio y a su audiencia para declarar que, a pesar de lo que haya pasado, “ella en ningún momento hablará mal de Evelyn”, pues advirtió que “le desea todo lo mejor”, y que es alguien que siempre va a querer.

“Le deseo lo mejor en todos los sentidos de su vida; es lo último que diré sobre ella”. Decarlo Mati.

Además, Mati fue clara en señalar que, a pesar de la situación, es tiempo de tomar en cuenta todo lo que ha pasado en su vida, reconocer cada situación y emociones y comenzar a realizar un trabajo interno que le permita analizar todo en su vida. Es gracias a esa retrospectiva que ha logrado comprender que todo lo que ha pasado en su vida es porque “tenía que pasar”.

¿Qué pasó entre Evelyn y Mati dentro de la novena temporada de Exatlón México?

Dentro de la novena temporada de Exatlón México se vivieron una gran cantidad de emociones y romances nacientes, pero también algunos que concluyeron, siendo uno de ellos el de Mati y Evelyn, quienes ingresaron a la contienda siendo pareja, aunque también como rivales, y a lo largo de los meses su relación se fue fracturando hasta llegar a un distanciamiento. Es ahora que las atletas han pasado a hablar sobre su situación y el distanciamiento que mantienen.