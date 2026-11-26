La piñata se ha convertido en uno de los elementos decorativos más importantes de todos, teniendo en cuenta que no pueden faltar en los cumpleaños infantiles, y es el momento más esperado por los niños que buscan romper este elemento y que caigan todo tipo de sorpresas para ser repartidos entre los más pequeños. Nos encontramos con todo tipo de tamaños y materiales, y es una manualidad que es muy fácil de hacer, por lo que te compartiremos cómo reutilizar los rollos de papel higiénico y convertirlos en una mini piñata que será ideal para decorar la cocina.

Durante un cierto tiempo, la piñata ha sido utilizada como el adorno que no puede faltar en las fiestas infantiles, ya que se personalizan de acuerdo a los gustos de cada niño, basándose en un personaje en particular. Pero, durante las fiestas decembrinas, es normal que se decoren los hogares con las piñatas, y es que representa una tradición.

No hace falta gastar tanto dinero para poder hacer una piñata y decorar la cocina, sino que con materiales que tenemos en casa podremos lograr algo increíble, como es el caso de los tubos de papel higiénico, que desde hace un largo tiempo han pasado a ser grandes aliados para las manualidades. Por eso, no tienes que tirar estos cartones y así los podrás convertir en mini piñatas.

Materiales para la mini piñata

Tubo de papel para cortar las tiras que darán forma a la base

Cartón de tu preferencia para trasladar el molde de los picos

Papel para armar el molde inicial de 5 x 5 cm y decorar puntas

Papel crepé cortado en cuadrados para cubrir el centro

Pegamento

Cómo hacer la mini piñata con tubos de papel higiénico