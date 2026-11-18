Antes de organizar un cumpleaños infantil, hay que tener en cuenta diversos aspectos, como la temática elegida para la decoración de cada fiesta, y entre esos elementos decorativos que no pueden faltar es la piñata. Se trata de un objeto que es infaltable y que se puede personalizar de la manera que más nos guste y por este motivo, es que te dejaremos una opción diferente y estamos hablando de cómo hacer una posada inspirada en Minnie Mouse usando una lámpara de papel.

Tal como lo mencionábamos, la piñata es el elemento más importante dentro de las fiestas infantiles, que data de un antiguo origen, y que se ha popularizado en estos tipos de eventos, y que tienen la particularidad que se pueden hacer de varios materiales posibles, se pueden personalizar como más nos guste, pero específicamente a los más pequeños, quienes querrán tener este objeto decorativo inspirado en algo en particular.

Uno de los personajes más queridos por las más pequeñas es Minnie Mouse, emblemático de Disney y uno de los más antiguos y que sigue siendo en uno de los más elegidos para la temática de muchas fiestas infantiles. Por este motivo, es que te vamos a dejar el paso a paso para hacer una piñata basado en Minnie y utilizando lámparas de papel.

Elementos para la piñata de Minnie Mouse

1 lámpara china redonda de papel de color negro

Cartón grueso o foami negro y rosa/rojo para las orejas y el moño

Papel crepé, papel de seda o papel china

Silicona caliente o pegamento blanco

Rafia o cordón resistente para colgar

Dulces o sorpresas para rellenar

Cómo hacer la piñata de Minnie Mouse con lámparas