En todos los cumpleaños infantiles, si hay algo que no puede faltar sin dudas, es la piñata, y es que se trata de un elemento decorativo en la que los niños aguardan para romper y para que caigan todo tipo de sorpresas y puedan compartir con todos los invitados. En este caso, no hace falta que las compres en tiendas, sino que muchos optan por hacerla manualmente, y en este caso, te vamos a compartir la idea de cómo hacer una piñata de galleta de jengibre.
Por otro lado, más allá de que las piñatas no pueden faltar en los cumpleaños infantiles, también son populares en las posadas navideñas y que forman parte de las reuniones familiares durante estas fiestas y de rellenarla de dulces, frutas y otros elementos. Si bien, las tradicionales son de siete picos, hay quienes buscan diseños más creativos, modernos y en la que les guste a los más chicos.
Una de las temáticas más elegidas para las piñatas caseras durante estas fechas es la que están inspiradas en las galletas de jengibre, y es que se convierten en los diseños más buscados por todos, y que se popularizó con la película de ‘Shrek’. Por eso, en lugar de comprarla en cualquier sitio, es un gran momento para hacer esta manualidad en simples pasos y con pocos materiales.
Materiales para la piñata del muñeco de jengibre
- Cajas de cartón reciclado
- Cúter o tijeras resistentes
- Cinta canela o masking tape
- Cuerda de yute, rafia o lazo
- Papel crepé o papel china en tonos caéfé claro y café oscuro
- Foami o cartulina blanca, roja, rosa pastel y negra
- Papel crepé rojo o listón ancho
- Silicona fría o caliente, pegamento blanco o engrudo
- Lápiz, regla y una plantilla de galleta de jengibre
Cómo hacer la piñata del muñeco de jengibre
- Dibujar y recortar la figura de la galleta, colocarla sobre el cartón reciclado, recortar dos piezas idénticas y que sean del mismo tamañoCrear el volumen de la piñata, cortar tiras largas de cartón entre 10 a 15 cm de ancho, pegar las tiras alrededor del contorno de una de las figuras con cinta canela
- Colocar la cuerda para colgarla, dejar una abertura para introducir los dulces y colocar la cuerda; reforzar la parte superior por dentro con un trozo adicional de cartón y fijar con un nudo grueso
- Forrar la figura con papel crepé, cortando las tiras de papel crepé café claro de 4 a 5 cm, hacer pequeños cortes verticales para formar flecos; y pegarlas desde la parte inferior hacia arriba
- Decorar el rostro y agregar el glaseado para darle la apariencia de galleta jengibre, recortar dos círculos negros y colocar pequeños puntos blancos, agregar dos óvalos rosa pastel en la mejilla y una sonrisa en forma de U con foami rojo
- Colocar los botones y los moños, recortar tres círculos de foami rojo brillante y pegarlos en el centro del torso
- Rellenar la piñata con dulces y frutas; e introducir los dulces dentro de la piñata