En todos los cumpleaños infantiles, si hay algo que no puede faltar sin dudas, es la piñata, y es que se trata de un elemento decorativo en la que los niños aguardan para romper y para que caigan todo tipo de sorpresas y puedan compartir con todos los invitados. En este caso, no hace falta que las compres en tiendas, sino que muchos optan por hacerla manualmente, y en este caso, te vamos a compartir la idea de cómo hacer una piñata de galleta de jengibre.

Por otro lado, más allá de que las piñatas no pueden faltar en los cumpleaños infantiles, también son populares en las posadas navideñas y que forman parte de las reuniones familiares durante estas fiestas y de rellenarla de dulces, frutas y otros elementos. Si bien, las tradicionales son de siete picos, hay quienes buscan diseños más creativos, modernos y en la que les guste a los más chicos.

Una de las temáticas más elegidas para las piñatas caseras durante estas fechas es la que están inspiradas en las galletas de jengibre, y es que se convierten en los diseños más buscados por todos, y que se popularizó con la película de ‘Shrek’. Por eso, en lugar de comprarla en cualquier sitio, es un gran momento para hacer esta manualidad en simples pasos y con pocos materiales.

Materiales para la piñata del muñeco de jengibre

Cajas de cartón reciclado

Cúter o tijeras resistentes

Cinta canela o masking tape

Cuerda de yute, rafia o lazo

Papel crepé o papel china en tonos caéfé claro y café oscuro

Foami o cartulina blanca, roja, rosa pastel y negra

Papel crepé rojo o listón ancho

Silicona fría o caliente, pegamento blanco o engrudo

Lápiz, regla y una plantilla de galleta de jengibre

Cómo hacer la piñata del muñeco de jengibre