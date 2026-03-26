Haz este ritual con hojas de laurel en azucarero para atraer abundancia

En medio de las diversas crisis que una persona puede vivir, se encuentra aquella donde se siente un estancamiento. Ante eso, en los tiempos recientes se ha popularizado la creencia de que a través de estos procedimientos relacionados con el esoterismo… las puertas de la abundancia y la prosperidad se pueden abrir. Por ello, recomiendan ampliamente este ritual con hojas de laurel y azúcar.

Venga La Alegría | Programa 25 de marzo 2026 Parte 1 | Enrique Guzmán explica cómo fue el accidente de Alejandra Guzmán, la fórmula del amor y mucho más

¿Cómo se hace y qué se necesita para este ritual de hojas de laurel con azúcar?

Este tipo de creencias utiliza diferentes elementos para realizar sus rituales, los cuales tienen diferentes propósitos. Sin embargo, en lo general se busca tener energías positivas cercanas a ti y tu hogar, mientras que se espera que la abundancia llegue. Habla de una perspectiva de vida que tiene a la energía como algo vital para el bienestar de los entornos.

Por eso, sin más, estos son los pasos a seguir en el ritual de laurel y azúcar.

Busca tres hojas de laurel completas y secas. Y es que el número tres simboliza la expansión y el equilibrio de fuerzas.

Y es que el número tres simboliza la expansión y el equilibrio de fuerzas. El recipiente donde se hará el ritual debe ser una azucarera de vidrio o cerámica. Previo a llenarlo, debes enfocar tu mente en pensamientos sobre la abundancia y cómo esta llegará a tu vida.

debe ser una azucarera de vidrio o cerámica. Previo a llenarlo, debes enfocar tu mente en pensamientos sobre la abundancia y cómo esta llegará a tu vida. Entierra las hojas de laurel en el azúcar, buscando que no se vean o que se perciba su presencia mínimamente.

o que se perciba su presencia mínimamente. Esto se debe realizar mensualmente, concretando el cambio - de preferencia - durante la Fase Lunar. Esto se propone así por la intención de renovar la intención de crecimiento económico.

¿Por qué se recomienda este ritual de laurel y azúcar para atraer abundancia?

En la manera de entender este tipo de creencias, los que participan suelen asociarle alguna característica hasta “espiritual” a los elementos físicos. En este caso el azúcar representa la dulzura de la vida y la capacidad de suavizar situaciones difíciles. Mientras que las hojas de laurel son históricamente conocidas como símbolo de victoria, éxito y reconocimiento.

Ante dicha situación, se busca que este ritual proyecte en el hogar un pensamiento positivo alrededor de la economía. Se entiende que el objetivo es lograr que el sustento nunca falte y que se reproduzca-amplíe de manera notoria.