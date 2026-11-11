Así lucen los Saja Boys en el universo de Marvel

Los Saja Boys son los villanos de la película de las Guerreras K-pop por lo que nadie imaginaría poder combinarlos con el universo de Marvel. Sin embargo, parece que para la inteligencia artificial no hay nada imposible por lo que ha juntado a los dos mundos.

Fanáticos han generado estas ilustraciones con ayuda de la IA por lo que se han vuelto tendencia en las redes sociales. En la misma podemos ver a una imagen ficticia que fusiona al mundo de la cultura pop y el de los super más queridos.

¿Cómo es la fusión de estos dos mundos?

Las características principales de esta fusión son las siguientes:

Saja Boys Esta es una de las opciones. (Gémini/IA Gémini)

Trajes tácticos y armaduras.

En este caso no vemos los atuendos clásicos de los escenarios, sino que las ilustraciones los muestran con trajes de combate de estética futurista, armaduras metálicas inspiradas en Iron Man y capas oscuras similares a las de personajes cósmicos o místicos.

Identidades heroicas personalizadas

Los Saja Boys han sido transformados totalmente ya que no los vemos con sus trajes de los escenarios ni sus aspectos demoníacos. Sino que adoptan características de los héroes como Spider-Man, Doctor Strange o Thor, conservando sus peinados y colores característicos.

Estética de cómic y cine

Por último, tenemos estas características que le dan las herramientas de IA que es aportarle un acabado fotorrealista propio de los pósteres de Avengers o el estilo visual de animación cel-shaded de series como What If...?.

Esta es una manera de darle a los villanos de Las Guerreras K-pop una nueva mirada donde lucen como los superhéroes más queridos. Es muy interesante para que se diviertan sobre todo los más pequeños.

Pon a prueba a tu IA favorita para realizar las mejores ilustraciones al respecto.