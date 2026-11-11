5 ideas para hacer esferas transparentes con fotos

La decoración navideña cobra un significado completamente distinto cuando refleja nuestra propia historia y los momentos compartidos con quienes más queremos. Las esferas se han convertido en el recurso favorito para los que aman regalar manualidades.

Más allá de simplemente recortar una imagen y meterla dentro, existen técnicas de composición y texturas que elevan esta manualidad para que luzca como una pieza de boutique.

Las 5 mejores ideas para encapsular tus recuerdos en esferas de Navidad

Imprime tus fotografías en papel fotográfico mate o satinado de buen gramaje para evitar que la imagen pierda nitidez con el tiempo o se doble, después elige tu estilo favorito:

La esfera de globo de nieve familiar

Recorta una fotografía familiar dejando un margen limpio alrededor de las siluetas o en formato circular del diámetro exacto de la esfera. Colócala en el centro y rellena la base con nieve artificial en polvo, bolitas de unicel miniatura o sal gruesa.

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La cápsula romántica en blanco y negro

Imprime una fotografía de pareja en escala de grises con alto contraste. En róllala suavemente para introducirla por la boquilla de la esfera y ayúdate con un palillo de madera para desenrrollarla en el interior.

Homenaje especial para mascotas

Selecciona el mejor retrato de tu mascota y recórtala en círculo. Colócalo dentro de la esfera acompañado de pequeños accesorios temáticos miniatura, como huellas, cascabel o estambre

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Instantánea Polaroid

Imprime tus fotos en formato miniatura imitando el marco blanco clásico de una cámara instantánea. Utiliza una esfera acrílica y pega la foto suspendida en el centro usando un punto de silicón transparente.

La esfera botánica con flores preservadas

Coloca una fotografía personal en tonos cálidos o sepia en el centro de la esfera. Rodea el contorno interno de la imagen con pequeñas flores secas, ramas de pino y espigas de trijo u hojas de eucalipto miniatura.