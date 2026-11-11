La temporada decembrina trae consigo nuevas propuestas para decorar los árboles de Navidad que estarán en tendencia este 2026. Los expertos en interiores recomiendan colores intensos, materiales naturales y accesorios de gran tamaño. Asimismo, puedes colocar el pino tradicional si tienes poco espacio en la casa.

Entre las opciones destacan los moños voluminosos, las esferas metálicas, las figuras inspiradas en épocas pasadas y los detalles elaborados a mano. También regresan algunas combinaciones clásicas, como el rojo con verde, aunque ahora conviven con tonos vino, dorado, plateado y chocolate. Mientras que estos 7 diseños de uñas puedes usar en noviembre 2026 si tienes los dedos anchos.

8 decoraciones de árboles de Navidad que estarán en tendencia en 2026 8 decoraciones de árboles de Navidad que estarán en tendencia en 2026 (IA)

Las decoraciones de árboles de Navidad

1. Moños gigantes de terciopelo: Los listones de gran tamaño ocupan uno de los primeros lugares entre las propuestas de interiorismo. Para conseguir este efecto se pueden utilizar cintas de terciopelo, satén o telas estampadas, con colores como borgoña, crema, rojo y dorado.

2. Esferas en tonos vino y cereza: El borgoña, el rojo cereza y el chocolate forman una combinación que aporta profundidad visual. Las piezas pueden tener acabados brillantes, mate o aterciopelados para evitar que todos los elementos luzcan iguales.

3. Accesorios metálicos y de cristal: Las superficies plateadas, doradas y transparentes aportan reflejos cuando reciben luz artificial o natural. Entre las opciones destacan las estrellas metálicas, las esferas de cristal, los copos plateados y las figuras con acabados perlados.

4. Adornos con elementos naturales: Las rodajas de naranja deshidratada, las piñas, las ramas pequeñas y las figuras de madera crean una composición inspirada en los paisajes invernales.

5. Figuras vintage y recuerdos familiares: Las esferas antiguas, las figuras de vidrio soplado, los pequeños personajes y las piezas heredadas regresan como parte de una estética que recupera objetos de otras épocas.

6. Estilo maximalista con figuras divertidas: Esta alternativa apuesta por mezclar colores llamativos, personajes, caramelos, animales, esferas de diferentes tamaños y accesorios poco convencionales. A diferencia de las propuestas minimalistas, aquí no es necesario mantener una combinación estricta de tonalidades.

7. Listones a cuadros y estampados tradicionales: Los patrones escoceses, las rayas y las combinaciones de rojo, verde, azul marino y crema dan una apariencia inspirada en las casas de campo.

8. Esferas disco y accesorios brillantes: Las pequeñas bolas espejadas, las figuras geométricas y los adornos con superficies reflectantes aportan un aspecto inspirado en las pistas de baile. Esta propuesta funciona con tonos plateados, rosas, azules y dorados, además de iluminación blanca para multiplicar los reflejos.