Cómo hacer una capucha calientita para el frío con ropa vieja que ya no usas

Cuando bajan las temperaturas, contar con accesorios que protejan del frío puede hacer la diferencia, especialmente durante los días de invierno. Sin embargo, no siempre es necesario comprar prendas nuevas para mantenerse abrigado, pues algunas piezas que ya no utilizas pueden convertirse en complementos prácticos y originales. Una de las ideas de reciclaje creativo que puedes poner en práctica en casa es transformar un suéter viejo en una capucha calientita. Esta propuesta permite aprovechar la tela de prendas de lana, polar o tejido grueso para crear un accesorio que cubra la cabeza y el cuello. Lo mejor es que necesitas pocos materiales y no hace falta tener una máquina de coser.

Materiales que necesitas para transformar un suéter viejo en una capucha

Antes de comenzar, elige una prenda que ya no utilices y que tenga suficiente tela para trabajar. Los suéteres gruesos son una buena alternativa porque ayudan a conservar el calor y ofrecen una textura suave para cubrir la cabeza durante los días fríos. Para realizar este proyecto necesitarás unas tijeras para tela, hilo resistente y aguja. También puedes conseguir un botón grande si deseas incorporar un cierre que permita sujetar la capucha alrededor del cuello. Procura que el suéter esté limpio y en buenas condiciones, ya que esto facilitará los cortes y las costuras.

Paso a paso para hacer una capucha calientita con ropa que ya no usas

La transformación consiste en aprovechar la estructura original del suéter para darle forma a una prenda que cubra la cabeza y parte del cuello. Aunque requiere algunos cortes y costuras sencillas, puedes realizarla manualmente siguiendo estas indicaciones.

Corta las mangas del suéter. Extiende el suéter sobre una mesa o superficie plana y corta ambas mangas justo después de la costura que las une con el cuerpo de la prenda. Retira estas piezas para trabajar únicamente con la parte central, procurando que los cortes queden uniformes.

Extiende el suéter sobre una mesa o superficie plana y corta ambas mangas justo después de la costura que las une con el cuerpo de la prenda. Retira estas piezas para trabajar únicamente con la parte central, procurando que los cortes queden uniformes. Prepara el cuello y las solapas. Recorta un poco el área del cuello y realiza un corte vertical de aproximadamente 15 a 20 centímetros en el centro de la parte delantera, desde el cuello hacia el resorte inferior. De esta manera obtendrás dos solapas que después servirán para formar la estructura de la capucha.

Dobla y asegura los bordes. Enrolla cada solapa hacia adentro para ocultar los bordes que quedaron después del corte. Haz un pequeño dobladillo y asegúralo con puntadas pequeñas, uniéndolo al resorte inferior del suéter. Esto ayudará a mantener la tela en su lugar y evitará que se deshilache.

Enrolla cada solapa hacia adentro para ocultar los bordes que quedaron después del corte. Haz un pequeño dobladillo y asegúralo con puntadas pequeñas, uniéndolo al resorte inferior del suéter. Esto ayudará a mantener la tela en su lugar y evitará que se deshilache. Dale forma a la capucha. Voltea la prenda al revés para trabajar con las costuras por fuera. Si es necesario, vuelve a enrollar la solapa superior y cruza una sobre la otra. Después, únelas con puntadas firmes para comenzar a darle forma al accesorio.

Voltea la prenda al revés para trabajar con las costuras por fuera. Si es necesario, vuelve a enrollar la solapa superior y cruza una sobre la otra. Después, únelas con puntadas firmes para comenzar a darle forma al accesorio. Cose la parte superior. Utiliza la aguja y el hilo para cerrar la parte superior, donde anteriormente se encontraban los hombros o la abertura superior del suéter. Realiza puntadas pequeñas y resistentes alrededor del contorno para sellar la estructura y conseguir que se ajuste a la cabeza.

Capucha calientita Cómo hacer una capucha calientita para el frío con ropa vieja que ya no usas (Pinterest)