No tires el cartón de huevo: cómo hacer una estrella para decorar la punta del árbol de Navidad

La decoración navideña no tiene por qué implicar grandes gastos ni la compra de nuevos adornos. Con materiales que habitualmente terminan en la basura es posible crear piezas originales y darle un toque personal a cada rincón del hogar, especialmente al árbol de Navidad.

Uno de ellos es el cartón de huevos, que por su forma y textura resulta especialmente útil para realizar manualidades. Una de las propuestas más sencillas consiste en transformar sus pequeños compartimentos en una estrella decorativa para colocar en la punta del árbol de Navidad.

DIY: ¿Cómo hacer una estrella navideña con un cartón de huevos paso a paso?

Para realizar esta manualidad no hace falta tener experiencia en trabajos artesanales. La clave está en aprovechar las partes elevadas del cartón, que pueden convertirse en los extremos de una estrella tridimensional.

Materiales necesarios:

Un cartón de huevos

Tijeras

Pegamento o silicona fría

Pintura acrílica dorada, plateada, blanca o del color elegido.

Pincel

Pequeños detalles decorativos (opcionales)

Cinta o hilo resistente

Paso a paso:

Corta los compartimentos: separa del cartón varias de las partes elevadas donde se colocan los huevos. Retira los bordes irregulares con las tijeras. Dales forma de estrella: recorta cada pieza para conseguir extremos puntiagudos que funcionen como los rayos del adorno. Arma la estructura: distribuye las piezas alrededor de un centro, formando una estrella de cinco o seis puntas. Pégalas cuidadosamente y espera a que se sequen. Pinta el adorno: aplica una o dos capas de pintura acrílica y deja secar completamente. Agrega los detalles: incorpora brillantina, pequeñas perlas o líneas decorativas para conseguir un acabado más llamativo. Coloca el sujetador: pega una cinta resistente en la parte posterior para fijar la estrella a la punta del árbol.

¿Cómo decorar la estrella del árbol de Navidad hecha con cartón de huevos para que luzca elegante?

El acabado es uno de los aspectos que más influye en el resultado final. Para conseguir una estética sofisticada, el dorado metalizado es una de las alternativas más elegidas, especialmente cuando el árbol tiene esferas rojas, verdes o champán.

También se pueden probar otras combinaciones:

Dorado y blanco : aporta luminosidad y combina con decoraciones navideñas tradicionales.

: aporta luminosidad y combina con decoraciones navideñas tradicionales. Plateado y azul : crea un efecto invernal que recuerda a los adornos de hielo.

: crea un efecto invernal que recuerda a los adornos de hielo. Blanco y brillo plateado : permite conseguir una apariencia delicada, similar a la nieve.

: permite conseguir una apariencia delicada, similar a la nieve. Rojo y dorado: es una combinación clásica que aporta calidez y protagonismo.

Un último consejo es comprobar que la estrella quede bien sujeta antes de colocarla en el árbol de Navidad. Si el cartón resulta demasiado liviano, se puede reforzar la parte posterior con un pequeño círculo de cartón reciclado.