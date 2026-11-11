5 formas ingeniosas de reciclar frascos de vidrio de café y convertirlos en organizadores estilo Japandi

Los frascos de vidrio de café soluble suelen acumularse en la alacena debido a la excelente calidad de su cristal y la resistencia de sus cierres. En lugar de desecharlos o guardarlos sin un propósito claro, puedes aplicar los principios del upcycling estético para integrarlos en la decoración de tu hogar.

El estilo Japandi, la fusión entre el minimalismo escandinavo y la calidez rústica japonesa, se caracteriza por el orden visual, los tonos neutros y el uso de materiales orgánicos como la madera, el lino y las fibras naturales.

Con unas cuantas modificaciones sencillas, esos envases cotidianos pueden convertirse en piezas de organización minimalistas, elegantes y sumamente prácticas para distintas habitaciones.

¿Cómo dejar los frascos limpios sin rastro de pegamento?

Para que el acabado luzca limpio y sofisticado, el vidrio debe quedar completamente libre de etiquetas, restos de goma y aromas previos.

Elimina el adhesivo, sumerge los frascos en agua caliente con jabón líquido durante 20 minutos, frota la zona con una pasta de aceite de cocina y bicarbonato para disolver la goma sin rayar el cristal.

Lava el interior con agua tibia y un chorro de vinagre blanco o bicarbonato, enjuag muy bien y deja secar por completo boca abajo.

Formas ingeniosas de reciclar frascos de vidrio de café y convertirlos en organizadores estilo Japandi Formas ingeniosas de reciclar frascos de vidrio de café y convertirlos en organizadores estilo Japandi

5 mejores ideas para transformar tus frascos en organizadores Japandi

Organizador de utensilios de cocina

Retira por completo la tapa plástica, lija el borde superior y envuelve la base inferior del frasco con una franja de tela de lino de color arena o beige, fijándola con silicón caliente.

Contenedor minimalista para el baño

Sustituyw los empaques plásticos por recipientes más uniformes y serenos.

Organizador de escritorio con textura orgánica

Toma un frasco mediano sin tapa y forra su tercio medio enrollando cueda de algodón crudo o hilo de yute delgado de forma muy prolija, asegurando los extremos por dentro.

Formas ingeniosas de reciclar frascos de vidrio de café y convertirlos en organizadores estilo Japandi Formas ingeniosas de reciclar frascos de vidrio de café y convertirlos en organizadores estilo Japandi

Especiero y contenedor de alimentos secos para la alacena

Aprovecha el cierre hermético original de los frascos de café. Para ocultar el color plástico de la tapa, fórrala con vinil autoadhesivo con textura de madera clara.

Recipiente decorativo efecto cerámica piedra para accesorios

Mezcla pintura acrílica en tono terracota suave con una cucharada de bicarbonato de sodio y aplica dos capas sobre el exterior del frasco dando toques con una esponja. Esto creará una superficie mate y granulada similar a la piedra natural.