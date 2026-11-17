El cuidado del cabello forma parte de una de las rutinas más importantes de todas, y es que debemos asegurarnos que el cuero cabelludo esté lo más limpio posible, evitando algunas imperfecciones que puedan aparecer. Entre esas tareas se encuentra el lavado del pelo, que debe hacerse con frecuencia y será clave para retirar la grasa o la suciedad acumulada. Pero, los estilistas expertos compartieron un método que está en vigencia y que tiene que ver con lavarse el cabello ‘a la francesa’ y así no tener que someterlo al secador.

Como lo mencionábamos, el lavado del cabello es algo fundamental para la salud capilar, teniendo en cuenta que se podrán prevenir alteraciones capilares; y al ser piel, esto requiere de una higiene regular al igual que el resto del cuerpo, y sin dudas, vamos a prevenir que el cuero cabelludo esté grasoso, seco, con un mal olor. Pero, para no todos es igual, y es que cada tipo de cabello tendrá su manera.

En cuanto a los beneficios de lavarse el cabello con regularidad, hay que mencionar que nos permitirá eliminar las impurezas, removiendo el exceso de sebo, sudor, células muertas o contaminación y residuos de productos acumulados; contribuye a la salud del folículo piloso y previene infecciones. A su vez, los estilistas han compartido un nuevo método y que consiste en lavarse el pelo ‘a la francesa’.

En qué consiste lavarse el pelo ‘a la francesa’

De acuerdo a lo que explicaron los estilitas, lavarse el pelo ‘a la francesa’ marcará una gran diferencia, ya que se logra un acabado más natural y que no es necesario acudir al secador de pelo; y es que consiste en una rutina enfocada en el cuidado del cuero cabelludo como prioridad absoluta para lograr un cabello más sano y sin la necesidad de acudir al secador.

Reglas para el lavado del cabello ‘a la francesa’