Estas fechas del año están llenas de invitaciones, reuniones, fiestas y dinámicas diversas en trabajos o escuelas. Por ello, si eres invitado a una posada y el anfitrión te indica que no lleves nada… esto es lo que puedes hacer. Los expertos en etiqueta te recomiendan mantener la calma y prestar atención a las siguientes instrucciones. Disfruta tus fiestas decembrinas sin problemas con los códigos sociales que a veces son complicados de sortear.

¿Qué puedes llevar si el anfitrión de la posada te dice que “no lleves nada”?

La presión para este tipo de invitaciones llega cuando el anfitrión se encarga de todo y no comparte algo de la organización, comida o temática de lo que busca hacer en su reunión. Y es que algunos apuestan por llevar algún complemento o bebida que también corren el riesgo de no ser los adecuados para la ocasión.

En ese sentido, los expertos te recomiendan llevar un pequeño obsequio que indique agradecimiento por la invitación. Lo más indicado puede ser una caja de chocolates, algún adorno navideño, una caja de galletas, una pequeña planta o en su defecto una vela aromática. Algo sencillo es clave.

Si te esmeras mucho en tamaño o precio, incluso sucede que el anfitrión se siente impresionado y al mismo tiempo incómodo. Sin embargo, los buenos modales intentan manifestarle a quien te invitó que tienes ganas de estar y que además te sientes privilegiado de participar de una reunión de ese tipo con él, su familia y en su hogar o sitio donde se realice la posada.

¿Qué regalos se deben evitar cuando te invitan a una posada?

Aunque es un pensamiento bastante común, llevar alimentos puede ser muy complicado de gestionar. Y es que el menú es algo que regularmente está completamente bajo control. Entonces, si se requiere refrigerar, comer al instante o calentarse… puede ocasionar tareas que son completamente innecesarias. Tampoco lleves pasteles o postres grandes. Y para terminar una reunión siendo el invitado, al día siguiente debes enviar un mensaje de agradecimiento o ser servicial en caso de ser posible a lo largo de la reunión.