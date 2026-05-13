Cómo maquillar los ojos a partir de los 50 años para lucir más joven

No existe una edad adecuada para el maquillaje, pero la aplicación sí va evolucionando conforme pasan los años. Esto principalmente para usar las técnicas de makeup que se adapten mejor al rostro y resalten las facciones, como lo son los ojos, que se pueden maquillar sutilmente para darles un aspecto rejuvenecido y que queda muy bien para todo tipo de ocasión.

Maquillaje para mujeres de 50 años: así debes maquillar los ojos para verte radiante

Prepara la piel antes de poner cualquier producto . De manera general, para que tu cara se vea bien todo el día y los productos se absorban correctamente, es necesario hidratar el cutis , poniendo atención especial a la zona de ojos. No te olvides de un sérum para las líneas de expresión, crema hidratante y protector solar.

Hidratar la zona de ojos es primordial antes de maquillarte|Freepik

. De manera general, , poniendo atención especial a la zona de ojos. No te olvides de un sérum para las líneas de expresión, crema hidratante y protector solar. Usa máscara de pestañas para mayor amplitud . Enchina tus pestañas y aplica varias capas de rímel suavemente, procurando que no queden grumos para que tus ojos se vean más grandes y la mirada no quede sobrecargada.



. Enchina tus pestañas y y la mirada no quede sobrecargada. Hazte un delineado ligero . Si eres amante del "cat eye" y no puede faltar en tu rutina diaria, puedes conservar esta técnica para maquillar los ojos diario



. Si eres amante del "cat eye" y no puede faltar en tu rutina diaria, puedes conservar esta Aplica tonos neutrales en los párpados . Para cuando quieras darle un toque de color a tu makeup, apuesta por sombras de tonalidades neutrales como el beige, marrón suave, nudes y tierra , según las recomendaciones de L'Oreal Paris .

Las sombras de ojos en tonos claros son perfectos para maquillar los ojos después de los 50 años|Freepik

. Para cuando quieras darle un toque de color a tu makeup, , según las recomendaciones de . Define bien tus cejas, pero sin saturarlas de color. Aunque suene increíble, las cejas son uno de los puntos más importantes del rostro porque enmarcan las facciones y son un punto focal de atención. Es por esto que resulta imprescindible que al maquillar esta área, se haga con cuidado, evitando trazos muy fuertes con el lápiz y apostando por un aspecto natural y rejuvenecedor.

Con estos sencillos trucos de belleza, podrás lucir una mirada jovial y disimular esas "arruguitas" que salen después de los 50 años en la zona de ojos. Y para que todo tu look quede radiante, no te olvides de maquillar los labios y los pómulos.