Maquillaje: 3 trucos para iluminar tus ojos después de los 50

Con el paso del tiempo la piel va perdiendo firmeza e iluminación por lo que el maquillaje es un gran aliado a la hora de cambiar la apariencia. En esta oportunidad te vamos a contar tres trucos con los que vas a poder iluminar tus ojos después de los 50 años.

Los pasos son muy sencillos ya que debes aplicar una sombra bien difuminada, un poco de máscara y ya podrás obtener un acabado ligero. Ten en cuenta que no es necesario que compres productos nuevos, sino que debes contar con tonos suaves para poder trabajar tranquilamente.

¿Cómo iluminar tus ojos con esta técnica?

Sombras suaves y bien difuminadas

Se recomienda utilizar los tonos beige, topo o rosa empolvado que son grandes aliados a la hora del maquillaje cotidiano. Si bien puedes elegir un tono, también puedes combinar dos, pero procura dejar el más claro sobre el párpado y utilizar el topo para aportar algo de profundidad.

El paso requiere de aplicar poca cantidad y difuminar los bordes con una brocha limpia, trata de no dejar la línea marcada donde termina el color. Mira el resultado con los ojos abiertos y de frente. Así podrás comprobar cómo queda en la expresión habitual de tu rostro.

sombras (5).png Estas sombras oscuras no van más. (Canva)

Un toque de luz en el lagrimal

Lo que debes continuar haciendo es poner un toque de sombra clara satinada junto al lagrimal para aportar ese acabado luminoso sin convertir el brillo en protagonista. Toma un pincel pequeño para que puedas colocar el producto de manera precisa. Empieza con un toque discreto y comprueba el efecto antes de intensificar. No necesitas extenderlo por toda la zona.

Pestañas definidas sin acumular máscara

El último paso es colocar una capa ligera de máscara y retira el exceso del cepillo con la boca del envase, la aplicación debe ser desde la raíz hacia las puntas y procura separarlas pestañas.

Deberás trabajar despacio sobre todo en los extremos y no coloques muchas pasadas si tus pestañas ya están definidas. Esto debe acompañar el maquillaje y resultar cómodo.