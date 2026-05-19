Cómo maquillar los ojos para quitar las patas de gallo

Las patas de gallo son marcas que aparecen con el paso de los años. Afortunadamente el maquillaje es una herramienta que nos permite poder disimular el paso del tiempo por lo que debes maquillar de la manera correcta.

Para disimular las patas de gallo con maquillaje, la regla de oro es hidratar profundamente y usar texturas líquidas o en crema, evitando a toda costa los polvos pesados que se asientan en las líneas de expresión. Aunque el maquillaje no puede eliminar físicamente las arrugas, aplicar las técnicas correctas suaviza la textura y desvía la luz para que la zona luzca tersa y rejuvenecida.

¿Cómo maquillar los ojos para ocultar patas de gallo?

Preparación de la piel, es el paso más importante

Contorno de ojos: Aplica una crema hidratante específica para el contorno de ojos con ingredientes como cafeína o ácido hialurónico antes de maquillar. Déjala absorber por 5 minutos.

Prebase (Primer): Usa un primer difuminador a base de silicona ligera. Rellena visualmente las líneas y evita que el corrector se mueva.

Elección del corrector y base

Menos es más: No satures la zona exterior del ojo con base de maquillaje. Es mejor dejar esa área libre o usar solo un toque mínimo de producto residuo de la brocha.

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Corrector hidratante: Elige fórmulas líquidas y elásticas. Aplica el corrector únicamente en la esquina interna del ojo y la ojera, evitando llevarlo directamente hacia las patas de gallo.

Técnica de difuminado: Usa los dedos (el calor ayuda a fundir el producto) o una esponja húmeda a toques suaves.

Técnicas de maquillaje de ojos

Sombras mate: Opta por tonos neutros y de acabado totalmente mate (cafés, beige, topo). Las sombras con brillo o satinadas reflejan la luz de forma irregular y acentúan la textura de las arrugas.

Delineado ascendente: Si usas delineador, traza una línea delgada y difumínala hacia arriba antes de llegar a la comisura exterior para evitar que el producto se meta en los pliegues.

Enfócate en las pestañas: Riza tus pestañas y aplica máscara principalmente en las del centro y arriba. Esto abre la mirada y distrae la atención de los laterales del ojo.

Errores críticos que debes evitar

Polvos traslúcidos en exceso: No selles las patas de gallo con polvo. El polvo absorbe la humedad natural y acentúa cualquier línea por mínima que sea. Si necesitas sellar el corrector de la ojera, usa una cantidad mínima de polvo microsiliconado solo en la zona interna.

Iluminadores con purpurina: No apliques iluminador en barra o polvo sobre las sienes o la esquina externa del ojo, ya que funcionará como una lupa para las arrugas.