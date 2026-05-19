¡Preocupación en MasterChef 24/7! Lula se desvanece en la sala y alerta a sus compañeros

La semana apenas va empezando en MasterChef 24/7 y las emociones ya están a todo lo que da entre los participantes. Tristemente, no todo fueron buenas noticias, pues Lula empezó a sentirse mal mientras esperaba a entrar al reto con Diego Niño y puso a todos los cocineros en alerta.

Esto ya que durante un breve "descanso" para que repasaran sus apuntes antes de la siguiente prueba, Lourdes se quejó de que tenía mucho calor y terminó casi desvanecida en la sala. La primera en darse cuenta de la situación fue Carmen, quien de inmediato pidió ayuda y junto a Nash trataron de tranquilizar a Lula, para después recostarla y pedirle que respirara con calma.

Así reaccionaron los cocineros de MasterChef 24/7 con el incidente de Lula

La preocupación que generó el estado de salud de Lula demostró que los participantes de MasterChef 24/7 están siendo cada vez más unidos, ya que a pesar de que llevan pocos días conviviendo, todo parece indicar que están creando una buena convivencia. Lo anterior quedó evidenciado cuando corrieron a ver a su compañera y buscaron la forma de consolarla en lo que esperaban que el servicio médico hiciera lo suyo.

¿Por qué castigaron a Lancer en MasterChef 2026?

El problema con Lula no fue el único momento incómodo que pasaron los cocineros de MasterChef 24/7 durante sus primeros días, también tuvieron que escuchar el fuerte regaño que recibió Lancer por subirse a la parrilla a bailar. Esto le trajo como consecuencia varias llamadas de atención por parte de los chefs, que le recordaron la importancia de portarse con respeto en la cocina y le impusieron el primer "mandil negro" de la temporada 2026.

¿Dónde ver MasterChef 24/7?

Para no perderte ni un solo detalle de lo que pasa en MasterChef 24/7, puedes sintonizar las transmisiones en el TikTok y YouTube deMasterChef México; en el sitio web de Azteca UNO y en el acceso total en Disney+. Además, de lunes a viernes en punto de las 20:30 horas a través de la señal de Azteca UNO.